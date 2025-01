Marito e moglie morti in un incidente ad Ancona, i colleghi di Lucia e Diego: “Abbiamo saputo dalle chat”

video suggerito

Ancona è ancora sconvolta dalla tragica morte di Lucia Manfredi e Diego Duca, di 40 e 46 anni. La coppia deceduta in un incidente d'auto presso via Esino, era sposata dal 2013 elascia un bimbo di 10 anni, purtroppo ora orfano di entrambi i genitori. Manfredi lavorava come dottoressa della Clinica Medica dell’ospedale di Torrette mentre Duca era autista del 118 presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Alcuni colleghi avrebbero saputo che Manfredi era rimasta coinvolta nell'incidente mortale da una chat interna. "Stavo andando a lavorare – ha raccontato il dottor Andrea Vecchi, medico e chirurgo dei trapianti -. Ho visto l'incidente e ho capito che c'erano vittime, ma mai mi sarei immaginato che a perdere la vita potesse essere una collega. Sono cose inverosimili. Ho saputo che era lei da una chat, molte ore dopo il sinistro stradale. Sono sconvolto. Lo siamo tutti".

"Era un medico meraviglioso, una persona gentile – scrive un'altra collega -. Non doveva succedere". In reparto, tutti ricordano la 40enne come empatica, attenta, gentile e dolce con i pazienti. Listati a lutto anche i profili social degli autisti e dei soccorritori del 118, colleghi di Diego Duca.

Chi conosceva la coppia parla di due persone "unite dalla generosità e da un grande cuore sempre al servizio degli altri". I due, più innamorati che mai, trascorrevano la maggior parte del loro tempo insieme e lo erano anche nell'auto nella quale sono purtroppo morti. Il figlioletto di 10 anni ha purtroppo appreso la notizia sul luogo dello schianto, dove si era recato insieme alla nonna.

A causare il sinistro stradale, una Bmw nera che scendeva da via Esino. A bordo della vettura vi era un professore che ha perso il controllo della vettura a causa del manto stradale scivoloso a causa di una sottile lastra di ghiaccio sull'asfalto.

I due genitori morti nello scontro erano originari di Fabriano ma dal 2013, dopo il matrimonio, vivevano a Torrette in un appartamento con il loro bambino. I due erano usciti insieme di casa per andare al lavoro: Lucia era attesa in reparto, Diego alla postazione 118 in Umbria. La notizia di quanto accaduto è arrivata poche ore dopo l'incidente sulle chat dei vari reparti.

"Siamo sconvolti – ha sottolineato il direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Torrette, Armando Marco Gozzini. Ci saranno giornate molto brutte e tristi per noi e per chi lavorava con Manfredi, che era una giovane professionista motivata e in gamba. Anche l'altra sera aveva partecipato a una riunione con il primario finita tardi. Si impegnava tanto nel suo lavoro, era speciale. I nostri pensieri vanno al bimbo rimasto senza genitori. Come Azienda sanitaria siamo vicini e a disposizione dei loro cari".