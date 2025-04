video suggerito

Marito e moglie trovati morti in casa in Francia, gli investigatori: "Ipotesi omicidio-suicidio" I corpi di Andrew Searle, 62 anni, e di Dawn Kerr, 56, project manager, sono stati rinvenuti lo scorso ​​6 febbraio nella loro casa nel villaggio di Villefranche-de-Rouergue, nel sud-ovest della Francia. Il procuratore incaricato del caso ha affermato che l'indagine della polizia ha escluso qualsiasi coinvolgimento di terzi. Si tratterebbe quindi di un caso di omicidio-suicidio.

A cura di Eleonora Panseri

Andrew Searle, 62 anni, e Dawn Kerr, 56.

I corpi di Andrew Searle, 62 anni, e di Dawn Kerr, 56, sono stati rinvenuti lo scorso ​​6 febbraio nella loro casa nel villaggio di Villefranche-de-Rouergue, nel sud-ovest della Francia.

Ora il procuratore incaricato del caso, spiega il Guardian, ha affermato che l'indagine della polizia ha escluso qualsiasi coinvolgimento di terzi nella morte della coppia britannica, non sarebbero infatti state trovate evidente in merito. Si tratterebbe quindi di un caso di omicidio-suicidio.

A lanciare l'allarme era stato un vicino della coppia che era andato a controllare come stavano perché non si erano presentati alla solita passeggiata con il cane.

Stando a quanto riporta il quotidiano britannico, l'autopsia ha confermato che Searle è morto per impiccagione, mentre Kerr ha subito "diversi colpi alla testa con un oggetto contundente e affilato".

La coppia si era sposata nel 2023, entrambi avevano due figli ciascuno da precedenti relazioni. Vivevano nel dipartimento francese dell'Aveyron, in Occitania, da cinque anni.

Kerr era la madre dell'attore e musicista scozzese Callum Kerr, che ha interpretato l'agente George Kiss nella soap opera di Channel 4 Hollyoaks ed è apparso nel film Virgin River di Netflix.

In una dichiarazione pubblicata su Instagram Kerr aveva confermato che lui e la sorella erano in lutto per la perdita della madre e che il fratellastro e la sorellastra lo erano a loro volta per la morte del padre. Il post chiedeva anche che la privacy della famiglia fosse rispettata.

Una dichiarazione rilasciata dai procuratori francesi a febbraio affermava: "Le due persone decedute, un uomo e una donna, erano i proprietari della casa in cui sono stati scoperti i loro corpi. Erano espatriati britannici in pensione e vivevano nell'Aveyron da cinque anni".

“La prima vittima, la signora Kerr, è stata trovata una grave ferita alla testa. – aggiungevano – Vicino a lei è stata trovata una scatola contenente dei gioielli, ma non è stato trovato alcun oggetto o arma che avrebbe potuto causare le ferite. Il signor Searle, che è stato trovato impiccato, non presentava alcuna ferita difensiva visibile”.