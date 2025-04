video suggerito

Chi erano i quattro giovani morti in un incidente nel tarantino: tornavano dal compleanno di uno di loro La comitiva stava tornando da un locale di Taranto dopo aver festeggiato il compleanno di uno di loro, nato il 6 aprile di 19 anni fa.

A cura di Davide Falcioni

Giorgio Massaro e Paolo Marangi. Sono i nomi delle due vittime maggiorenni dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte tra Faggiano a Lizzano, in provincia di Taranto: i due erano rispettivamente un operaio 22enne residente a Torricella e uno studente 19enne di Sava. In macchina viaggiavano anche le sedicenni di Manduria Giorgia N. e Anita D.C., anche loro morte in seguito allo schianto. La comitiva stava tornando da un locale di Taranto dopo aver festeggiato il compleanno di Marangi, nato il 6 aprile di 19 anni fa.

I quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Idea che, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada ribaltandosi per poi schiantarsi contro un albero, all’uscita di una curva molto insidiosa tra Faggiana e Lizzano. L’incidente si è verificato nei pressi della centrale Enel di quest'ultima località.L’impatto è stato violentissimo: due dei passeggeri sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre gli altri due sono rimasti incastrati tra le lamiere, da cui sono stati estratti dai vigili del fuoco ormai privi di vita.

A dare l'allarme, intorno alle 2.30, sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato i resti della Fiat e due corpi riversi sull'asfalta, e di conseguenza hanno allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria, i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Stradale. Tuttavia ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: per i quattro giovani non c’era più nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno avviato da subito le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: si indaga su un possibile guasto meccanico, un errore umano o le condizioni dell’asfalto, rese forse insidiose dall’umidità della scorsa notte.