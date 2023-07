Mariella uccisa in strada a Troina, l’ex marito arrestato: “Diceva ti ammazzo a colpi di pistola” Maurizio Impellizzeri è accusato di aver ucciso la ex moglie Mariella Marino a Troina, nell’Ennese. I due si erano separati oltre un anno fa ma lui aveva iniziato a perseguitarla fino a una condanna con un patteggiamento a 8 mesi per atti persecutori.

A cura di Antonio Palma

È formalmente in stato di arresto l'imprenditore Maurizio Impellizzeri, il 60enne accusato di aver ucciso la ex moglie Mariella Marino, a Troina, nell'Ennese, sparandogli diversi colpi di pistola in strada fuori da un supermercato. Deve rispondere di omicidio volontario. L'uomo era stato fermato poco dopo il delitto dai carabinieri in quasi flagranza di reato. Dopo aver assassinato la ex, da cui si era separato da circa un anno, Impellizzeri infatti si era allontanato ma aveva raggiunto la sua abitazione dove lo hanno trovato i carabinieri.

Dopo avere ascoltato dei testimoni del delitto, infatti, i Militari dell'Arma si sono recati nella sua abitazione dove hanno trovato Impellizzeri in evidente stato di choc. L'uomo non ha opposto alcuna resistenza e ha consegnato la pistola usata per il delitto che aveva ancora con sé. Impellizzeri è stato quindi portato in caserma a Troina in attesa di essere interrogato alla presenza di un legale. Il suo avvocato di fiducia infatti ha fatto sapere di aver rinunciato ad assistere l'uomo.

Il legale aveva già difeso l'arrestato in un precedente procedimento per atti persecutori proprio ai danni della ex, poi sfociato in un patteggiamento di 8 mesi. L'uomo era stato denunciato dalla vittima per stalking e minacce. "Ti ammazzo a colpi di pistola, ti sparo" era una delle frasi di minacce messe a verbale dalla donna.

Una promessa di morte che purtroppo oggi si è avverata quando Impellizzeri ha raggiunto Mariella Marino fuori da un supermercato, ha tirato fuori l'arma, l'ha inseguita e le ha sparato. La donna si è ritrovata di fronte l'ex improvvisamente all'uscita dal supermercato di via Sollima. Alla vista dell'arma, lei sarebbe fuggita verso la casa di un conoscente ma ha fatto solo poche decine di metri. L'ex l'avrebbe inseguita e avrebbe sparato mentre la vittima era sulla soglia dell'abitazione. L'uomo ha sparato tre volte uccidendola.

Secondo quanto ricostruito finora, i due si erano separati oltre un anno fa ma lui non si era mai rassegnato e aveva iniziato a perseguitarla. In autunno lei lo aveva denunciato e Impellizzeri aveva patteggiato una condanna a 8 mesi ma non era mai stato arrestato. I carabinieri lo tenevano sotto controllo e avevano più volte perquisito la sua casa e il luogo di lavoro alla ricerca di armi, purtroppo mai trovate.