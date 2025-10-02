Attualità
video suggerito
video suggerito

Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua

A Favara si cerca Marianna Bello, una donna di 38 anni dispersa dopo l’ondata di maltempo nell’Agrigentino. Ritrovata in un valle in campagna una delle sue scarpe. Il sindaco toglie l’acqua per agevolare le ricerche.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Andrea Scordino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Continuano le ricerche per la donna scomparsa a Favara dopo il violento nubifragio che ha colpito la provincia di Agrigento. Si tratta di Marianna Bello, una donna di 38 anni madre di tre figli, che ieri stava cercando riparo dalla tempesta. Nelle scorse ore è stata trovata una scarpa che potrebbe appartenere a lei. Un familiare l’avrebbe riconosciuta. La scarpa è stata trovata in un vallone che conduce in un depuratore in aperta campagna.

A causa del maltempo il comune agrigentino si è trasformato in un fiume di fango. La donna si trovava in via Sottotenente Bosco, una strada in forte pendenza quando è stata travolta dall'acqua. Da allora sembra scomparsa nel nulla e le speranze di ritrovarla viva diminuiscono con il passare delle ore.

Le ricerche sono andate avanti tutta la notte, anche con un elicottero dell’Aeronautica Militare dotato di visori notturni, che ha sorvolato il mare e il canalone tra Piazza Indipendenza e il fiume Naro. Questa mattina sono ripartiti i soccorsi con i mezzi aerei e nuclei specializzati dei vigili del Fuoco che hanno ripreso a setacciare il territorio.

Leggi anche
Nubifragio nell'Agrigentino: dispersa una donna, in corso le ricerche
Immagine

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, proprio in queste ore ha dichiarato la sospensione dei turni idrici per agevolare le ricerche della donna.

Secondo i vigili del fuoco, la trentottenne potrebbe essere stata risucchiata da una struttura sotterranea che raccoglie l’acqua piovana. Si tratta di un vecchio canalone con diverse aperture, alcune delle quali risultavano aperte. Il condotto prosegue per centinaia di metri sotto terra. Sul posto sono impegnati anche topografi, soccorritori fluviali, soccorso speleologico, sommozzatori arrivati da Palermo e un elicottero giunto dal reparto volo Fontanarossa di Catania.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
abbordaggio
flotilla
40 italiani fermati da Israele. Domani sciopero generale, Meloni: "Disagi e nessun beneficio"
“Ci hanno obbligato a cambiare rotta e ci scortano verso Ashdod”: il racconto di Saverio Tommasi
"La nave Mikeno ha raggiunto le acque di Gaza": cosa vediamo dal tracker della barca della Flotilla
L'intervento di Tajani alla Camera sulla Flotilla e su Gaza
Minacciati, diffamati e arrestati illegalmente. Eppure in grado di dare una lezione al mondo
Adriano Biondi
Cosa dicono le risoluzioni su Gaza, Flotilla e Stato di Palestina approvate alla Camera
Sciopero generale per la Flotilla: il ministro Salvini ha torto anche stavolta Roberta Covelli
Cosa succede agli italiani
Come hanno fatto le motovedette di Israele a oscurare telecamere e comunicazioni della Flotilla
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views