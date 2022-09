Margherita, disabile di 8 anni, ce l’ha fatta: ha scalato la Torre di Pisa insieme a suo padre Junio Margherita, una bambina disabile di 8 anni, ha esaudito il suo sogno più grande: quello di salire sulla Torre di Pisa aiutata da suo padre.

A cura di Davide Falcioni

Il sogno di Margherita, una bambina disabile di 8 anni, era quello di arrivare in cima alla Torre di Pisa, il monumento simbolo della sua città e uno dei luoghi più celebri e visitati del mondo. Questa mattina quel desiderio si è finalmente avverato e la piccola, costretta da anni su una sedia a rotelle e troppe volte obbligata a dover rinunciare alle sue ambizione a causa delle barriere architettoniche, ha potuto ammirare estasiata Pisa dall'alto.

Accompagnata dalle grida di incitamento di conoscenti, passanti, familiari, personale dell'Opera della Primaziale e volontari di molte associazioni locali, Margherita e suo padre Junio hanno scalato i 297 scalini che separano la base dalla cima della torre. Babbo e figlia, passo dopo passo, hanno toccato con mano quello che fino a ieri era soltanto un sogno che appariva irrealizzabile.

Ad aspettare Margherita in cima alla Torre anche il sindaco di Pisa Michele Conti e l'assessore alla disabilità Sandra Munno: "Stamani ho visto due genitori esaudire il desiderio della propria figlia: Margherita ha percorso i 297 scalini della Torre di Pisa in spalla al suo babbo Junio Cristiano, che forse non ha sentito la fatica per un impresa così normale e, allo stesso tempo, così tanto significativa. Un bel messaggio che parte forte e chiaro dalla nostra città, da un monumento iconico conosciuto in tutto il mondo, per ricordare a tutti noi di mettere il massimo impegno per costruire un mondo sempre più accessibile e con sempre meno barriere. Margherita stamani ha dimostrato, insieme al suo babbo e ai tanti amici e familiari presenti, che ogni limite può essere superato con impegno, collaborazione, volontà e amore. E noi siamo e saremo al loro fianco".