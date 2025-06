Precipita da un palazzo a Vienna, morta l’hostess italiana Aurora Maniscalco: indaga la polizia austriaca

video suggerito

Aurora Maniscalco, hostess palermitana di 24 anni, è precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno ed è stata subito ricoverata in ospedale. Lunedì però non ce l'ha fatta: è morta per le gravi ferite riportate nella caduta. La polizia austriaca sta indagando, sospetta che possa non essersi trattato di un incidente.

A cura di Eleonora Panseri

Aurora Maniscalco, 24 anni.

Aurora Maniscalco, hostess palermitana di 24 anni, è precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, intorno alle 3, ed è stata subito ricoverata in ospedale. Ieri però non ce l'ha fatta: è morta per le gravi ferite riportate nella caduta.

Le sue condizioni erano apparse critiche fin da subito. La 24enne, risiedeva da 3 anni nella capitale austriaca, e al momento dell'incidente si trovava in compagnia del fidanzato, un giovane di 27 anni, anche lui palermitano. Il compagno della ragazza è già stato ascoltato dagli investigatori.

Sul caso sta infatti indagando la polizia austriaca: il sospetto è che possa non essersi trattato di un incidente.

Dopo aver ricevuto la notizia della caduta, i genitori avevano subito raggiunto la figlia a Vienna ed erano stati ricevuti dall'ambasciata italiana che sta fornendo loro assistenza in queste ore drammatiche. "Siamo vicini alla famiglia in questo momento difficile", avevano confermato nei giorni scorsi le autorità italiane a Vienna.

Maniscalco lavorava come hostess per la Lauda Air. Anche il fidanzato è assistente di volo ma per un’altra compagnia aerea.

Nei giorni scorsi Federica Bevilacqua, cugina di Aurora, in un'intervista al Giornale di Sicilia, ha raccontato: "Siamo attoniti, non crediamo a quanto accaduto. Vogliamo sapere cosa è realmente successo, perché non crediamo che lei si sia suicidata".

"Mio zio è stato chiamato domenica mattina dall’ospedale viennese che lo informava dell’accaduto. – ha ricordato ancora – I medici hanno tenuto a sottolineare, sin da subito, che la situazione era molto grave".

Oggi sui social la ragazza ha scritto: "Ciao Auri, vola per sempre nei cieli come facevi in terra. Noi ti faremo giustizia, non ci fermeremo di fronte a niente".