Mangiano tonno in un risto-bar a Cagliari e si sentono male: tredici persone intossicate

Hanno pranzato in un bar-ristorante con piatti a base di tonno e si sono sentiti male poco dopo. È successo nel centro di Cagliari, dove tredici persone sono rimaste intossicate. Alcune avrebbero manifestato sintomi come nausea e mal di stomaco, altre una reazione allergica con rush cutaneo. Avviati accertamenti dei Carabinieri, nessuna sarebbe in gravi condizioni.

A quanto si apprende, le persone coinvolte sarebbero adulti, probabilmente dipendenti di uffici in pausa pranzo. Tutti pare abbiano mangiato pietanze preparate con del tonno.

Nel giro di breve tempo e in momenti diversi, si sono sentiti male. Secondo quanto è stato ricostruito, molti di loro avrebbero manifestato sintomi come nausea e mal di stomaco.

Altri, invece, una reazione allergica con rush cutaneo, che può manifestarsi con arrossamenti, gonfiore, prurito, bollicine o placchette ruvide.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato nei vari pronto soccorso i diversi intossicati, un'undicesima persona si è invece presentata in ospedale autonomamente. Al momento sono 10 quelli che sono stati trasportati dal 118 al Brotzu, mentre tre sono arrivati al SS.Trinità. Due di questi ultimi hanno già lasciato il nosocomio.

Sull'accaduto, sul cibo consumato e sul locale dove è avvenuto il fatto, sono stati avviati accertamenti, se ne occuperanno i militari dell'Arma dei Carabinieri. Gli uomini del Comando provinciale di Cagliari, intervenuti anche con il supporto del Nas, fanno sapere che i militari "hanno effettuato un accesso ispettivo presso il risto-bar interessato, e stanno, in questo momento acquisendo gli elementi utili alla ricostruzione della vicenda e avviando le verifiche sulla provenienza e conservazione degli alimenti. Le indagini sono tuttora in corso per accertare le cause precise dell'episodio".

E nella giornata di oggi, lunedì 1° settembre, cinque persone sono state ricoverate al pronto soccorso dell’ospedale San Lorenzo di Carmagnola, in provincia di Torino, sempre per una sospetta intossicazione alimentare.

Secondo una prima ricostruzione, le persone coinvolte si sarebbero sentite male dopo una cena il 30 agosto in un bar-ristorante di Pancalieri, dove avevano consumato un mix di antipasti locali.

L’ospedale ha di conseguenza avvisato le forze dell’ordine, che hanno avviato accertamenti sull'accaduto.Dal ristorante replicano: “L’Asl si è presentata, ma a noi risulta che gli esami dei clienti siano negativi e che non ci sia stata alcuna intossicazione”.