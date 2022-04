“Mamma, quando arrivo ti scrivo”: ma Samantha si schianta con la moto e muore a 17 anni La ragazza era in sella alla sua moto quando si è scontrata a Salgareda (Treviso), lungo la strada provinciale 66, con l’auto guidata da un 35enne: studiava all’istituto Sansovino di Oderzo. In quel punto altri incidenti.

A cura di Biagio Chiariello

"Mamma, ti scrivo quando arrivo lì". Ieri 14 aprile Samantha Renon ha rassicurato come faceva sempre mamma Diana prima di salire in sella alla sua moto per andare a trovare il fidanzato. Ma alla genitrice quel messaggio non è mai arrivato: la 16enne, residente a Santa Maria di Campagna di Cessalto, ha perso la vita mentre era in sella alla sua Husqvarna, vittima di un incidente alle 14.30 a Salgareda, in via Arzeri, lungo la strada provinciale 66, già tristemente nota per gravi incidenti mortali. La moto si è schiantata contro un'auto, una Ford Fiesta rossa che stava svoltando dalla strada principale in via Redenta verso sinistra, diretto verso la zona industriale. Il conducente, H. E., 35enne di origini albanesi diretto al lavoro, non si sarebbe accorto del mezzo a due ruote che sopraggiungeva. L'impatto è violentissimo e non lasciato scampo alle 17enne, disarcionata per decine di metri. Inutile ogni tentativo di rianimarla da parte del personale del Suem 118, arrivato anche con l'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi, una pattuglia della polstrada di Treviso.

Quel messaggio mai arrivato alla madre

Nel frattempo a casa la madre controlla il cellulare e l'apprensione cresce: il messaggio di Samantha non arriva. Così la donna contatta il fidanzato della figlia: la sta ancora aspettando. Nel frattempo in zona si sparge la voce di un incidente. Diana esce di casa per cercare la figlia e quando arriva sul luogo del sinistro i soccorsi sono già schierati in forze. Ma come detto le manovre di rianimazione non bastano a strapparla alla morte. Samantha, studentessa dell'istituto "Sansovino" di Oderzo, lascia i genitori Luca, autotrasportatore originario di Motta di Livenza, e la madre, impiegata di ragioneria per un'azienda.