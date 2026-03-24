“Mamma è svenuta”, bimbo di 4 anni guida gli operatori del 118 al telefono: salvati da fuga di monossido a Rovigo

“Un episodio che evidenzia, da un lato, il coraggio inconsapevole del bambino, e dall’altro l’altissimo livello di preparazione e umanità degli operatori della Centrale Operativa” è il commento del Suem 118.

La capacità e la prontezza degli operatori del Suem 118 e l’aiuto di un bimbo di soli 4 anni ha permesso di salvare madre e figlio da una sospetta fuga di monossido ed evitato così una possibile tragedia all’interno di un’abitazione ad Adria, in provincia di Rovigo, nel Basso Polesine. I fatti nella mattinata di ieri, lunedì 23 marzo, quando gli operatori della Centrale Operativa Suem 118 dell’Aulss 5 Polesana sono stati messi in allarme da una chiamata del datore di lavoro della donna preoccupato dal fatto di non uscire a contattare in alcun modo la signora che stranamente non si era presenta al lavoro senza avvisare.

La Centrale Operativa del soccorso si è subito attivata e gli operatori del Suem hanno immediatamente avviato le verifiche del caso, riuscendo infine a raggiungere telefonicamente l’abitazione della donna. All’altro capo del telefono però non ha risposto la signora bensì il figlio di soli 4 anni. L’infermiera di turno in centrale ha intuito così che effettivamente era accaduto qualcosa e ha cercato dunque di instaurare un dialogo con il bambino, sia per rassicurarlo sia per raccogliere informazioni utili al successivo intervento sul posto.

Il piccolo è stato molto collaborativo e anche grazie alla sensibilità dell’infermiera è riuscito a comunicare con precisione quanto accaduto. Così è emerso che la madre aveva perso i sensi, probabilmente a causa di una fuga di monossido di carbonio. Poco dopo l’intervento tempestivo dei soccorsi medici giunti sul posto con un’ambulanza insieme ai Vigili del Fuoco. Pompieri e sanitari sono entrati in casa portando via madre e figlio che sono stati messi in sicurezza e trasportati in ospedale pr le cure del caso.

“Un episodio che evidenzia, da un lato, il coraggio inconsapevole del bambino, e dall’altro l’altissimo livello di preparazione e umanità degli operatori della Centrale Operativa” è il commento del Suem 118. “Un profondo e sincero ringraziamento a tutto il personale del Suem 118 per la prontezza, la professionalità e la capacità di gestire con straordinaria efficacia una situazione così delicata” ha dichiarato invece il Direttore Generale dell’Aulss 5 Polesana, Mauro Filippi, concludendo: “Un intervento che dimostra, ancora una volta, il valore umano e professionale dei nostri operatori, veri punti di riferimento per la sicurezza della comunità”.