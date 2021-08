Maltempo, violente grandinate al Nord: chicchi grandi come palline da tennis Quella di ieri è stata una giornata all’insegna del maltempo in quasi tutte le regioni del nord Italia, con improvvise e violente grandinate dal Piemonte al Friuli: in provincia di Cuneo sono caduti chicchi da 3/5 centimetri di diametro, a Pordenone invece grandi quasi come un pugno.

A cura di Redazione Meteo

Quello in corso si sta rivelando un fine settimana contraddistinto da una marcata instabilità meteorologica, con forti temporali e grandinate sulle regioni settentrionali italiane. A partire da ieri pomeriggio, infatti, diversi sistemi temporaleschi ben organizzati, hanno interessato dapprima le regioni del Nord-Ovest, quindi quelle del Nord-Est con accumuli pluviometrici elevati, grandinate e forti folate di vento.

Piemonte, impressionante grandinata in provincia di Cuneo

Una grandinata impressionante – da molti descritta come "senza precedenti" negli ultimi anni- ha interessato ieri la città di Villafalletto in provincia di Cuneo, a causa una sistema temporalesco a supercella che ha attraversato, in maniera molto rapida, le province di Cuneo ed Asti. Nel giro di pochi minuti si sono registrati accumuli di grandine al suolo fino a 7-8 centimetri, con chicchi di grandine fino a 3-5 centimetri di diametro. Le grandinate hanno interessato anche altre province piemontesi: nel tardo pomeriggio di ieri, episodi grandinigeni hanno interessato le zone tra Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Domodossola, ma anche tra novarese, torinese e vercellese.

La grandine caduta a Villafiletto

Grandine anche in Friuli

Il maltempo però è stato protagonista su gran parte delle regioni settentrionali. Nella serata di ieri, i temporali si sono spostati verso est interessando le Alpi e le Prealpi lombarde, con parziali sconfinamenti fin verso le alte pianure, per poi dirigersi verso il Trentino, il Veneto e il Friuli. Anche qui, segnalate importanti con chicchi fino a 4 centimetri di diametro soprattutto tra le province di Udine e Pordenone.

Che cosa accadrà nelle prossime ore

Anche la giornata di oggi, soprattutto nel pomeriggio, sarà interessata da fenomeni temporaleschi sui settori alpini e prealpini. Temporali anche tra Romagna e regioni del centro, specie sul versante tirrenico tra medio-bassa Toscana, Umbria ed alto Lazio. Sole e caldo intenso invece sulle regioni meridionali con temperature massime prossime ai 40°C.