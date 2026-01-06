Maltempo sulle autostrade: attivato il piano neve, impiegati 400 mezzi. Situazione in graduale miglioramento

Nevicate su A1 e A14 tra Toscana ed Emilia-Romagna: attivato il piano neve con 400 mezzi. Precipitazioni in calo, rimosse le limitazioni, ma restano code e inviti alla prudenza.

Dalle prime ore di questa mattina nevicate a tratti anche intense hanno interessato diversi segmenti della rete autostradale del Centro-Nord, in particolare in Toscana, Emilia-Romagna e Friuli. A fronte del peggioramento delle condizioni meteo, Autostrade per l'Italia ha attivato il proprio piano neve, dispiegando circa 400 mezzi operativi e oltre 600 addetti per garantire la sicurezza della circolazione e la percorribilità delle arterie principali.

Nel corso della giornata le precipitazioni hanno progressivamente perso intensità. Al momento si registrano deboli nevicate sui seguenti tratti:

A1 Milano–Napoli tra Sasso Marconi e Barberino e tra Valdarno e Fabro;

tra Sasso Marconi e Barberino e tra Valdarno e Fabro; A1 Direttissima ;

; A14 Bologna–Taranto tra Bologna Fiera e Fano e tra Cattolica e Senigallia;

tra Bologna Fiera e Fano e tra Cattolica e Senigallia; D14 Diramazione di Ravenna ;

; A23 Ugovizza–Confine di Stato.

Sui tratti non gestiti da Autostrade per l’Italia, deboli nevicate sono segnalate anche sulla A24 Roma–L’Aquila, tra Assergi e San Gabriele Colledara.

Leggi anche Centinaia di voli cancellati a causa del maltempo: in Olanda e Belgio la neve blocca migliaia di passeggeri

Circolazione e traffico

Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, nel primo pomeriggio sono stati rimossi tutti i provvedimenti alla circolazione introdotti in mattinata per agevolare l’intervento dei mezzi antineve. In particolare, intorno alle 14:30 è stata eliminata la riduzione di corsie nei pressi di Firenze Nord, in direzione Bologna. In quel tratto il traffico transita ora su tutte le corsie disponibili, anche se persistono circa 10 chilometri di coda.

Secondo le previsioni, nelle prossime ore le nevicate sono destinate ad esaurirsi su quasi tutta la rete, con la possibile eccezione del tratto romagnolo della A14, dove non si escludono residui fenomeni nevosi di debole intensità.

Le raccomandazioni agli automobilisti

Autostrade per l’Italia invita gli utenti che intendono mettersi in viaggio a informarsi costantemente prima e durante il percorso sulle condizioni meteo e di viabilità. Resta inoltre l’obbligo di viaggiare con pneumatici invernali o, in alternativa, con catene a bordo, da montare esclusivamente in area di servizio o in aree di parcheggio.