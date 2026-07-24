Previsioni traffico weekend 25 e 26 luglio 2026, la situazione su strade e Autostrade: bollini rossi e gialli

L’ultimo fine settimana di luglio è da bollino rosso secondo i bollini di traffico di Viabilità Italia e Polizia di Stato. Il traffico sarà intenso già a partire da oggi, venerdì 24 luglio, con bollino rosso nel pomeriggio per le partenze e si manterrà inteso anche tra sabato 25 luglio e domenica 26 luglio.

Nuovo weekend di traffico intenso atteso su strade e autostrade italiane per chi si sposta da e verso i luoghi di mare e di villeggiatura tra venerdì 24 luglio, sabato 25 luglio e domenica 26 luglio. Anche se il grande esodo è atteso soprattutto a partire dal prossimo mese, l'ultimo fine settimana di luglio infatti è da bollino rosso secondo i bollini di traffico di Viabilità Italia e Polizia di Stato.

Le Previsioni di traffico per questa estate 2026 infatti indicano per l'ultimo weekend di luglio il consueto incremento della circolazione stradale sia per chi parte sia per chi è di ritorno dalle vacanze. Nel dettaglio, tra oggi e le giornate di sabato e domenica si prevede che il traffico in fase di partenza si farà sentire già dal pomeriggio di oggi mantenendosi poi intenso per la giornata del sabato e per la domenica fino a interessare anche il lunedì della settimana successiva con una sovrapposizione al traffico quotidiano di inizio settimana che ha fatto scattare un altro bollino giallo anche per il 27 luglio.

Situazione traffico su strade e autostrade oggi venerdì 24 luglio

Secondo Viabilità Italia, il traffico sarà intenso già a partire da oggi venerdì 24 luglio, con mattinata da bollino giallo per le partenze che poi diventerà da bollino rosso nel pomeriggio per traffico intenso per chi si sposta verso i luoghi di villeggiatura. Anche per Autostrade Alto Adriatico oggi sarà il primo dei 5 bollini neri dell'estate con previsione di 182 mila transiti in 24 ore. Possibili code e rallentamenti sull'autostrada A4 (Venezia-Trieste) in direzione Trieste presso gli svincoli per le località balneari e in uscita a Trieste Lisert dal primo pomeriggio; traffico atteso anche in direzione Venezia, sempre in prossimità dei "caselli di mare", e sulla A34 (Villesse-Gorizia) in uscita a Villesse direzione Gorizia nel pomeriggio. Anche per questo oggi su tutte le autostrade scatterà il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate dalle ore 16:00 alle ore 22.

Previsioni traffico luglio

Previsioni traffico sabato 25 e domenica 26 luglio: i bollini rossi e gialli

Il traffico stradale autostradale si prevede ancora massiccio nella mattinata di sabato 25 luglio con altre partenze verso i luoghi di villeggiatura e un nuovo stop alla circolazione dei veicoli pesanti superiori al 7,5 tonnellate che scatterà dalle 8:00 alle 16:00. La situazione sarà in miglioramento nel pomeriggio quando è previsto bollino giallo per traffico moderato. Bollino giallo anche per la mattinata di domenica 26 luglio mentre tornerà ad essere rosso per il pomeriggio della giornata festiva durante la quale vige il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulle autostrade dalle sette del mattino alle 22:00 di sera. Infine bollino giallo anche per il lunedì successivo 27 luglio quando i rientri si andranno a sovrapporre al traffico quotidiano di inizio settimana.