Maltempo, scuole chiuse e allerta meteo rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria il 20 gennaio: i comuni coinvolti
Il maltempo continua a insistere sul Centro-Sud e si prepara a raggiungere una nuova fase critica martedì 20 gennaio, con piogge intense, vento forte e mari molto agitati: il dipartimento della Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo rossa per le regioni già maggiormente coinvolte nell'emergenza, vale a dire Sicilia, Calabria e Sardegna. Nelle ultime ore le condizioni atmosferiche sono peggiorate soprattutto lungo i versanti ionici e tirrenici, dove precipitazioni abbondanti e persistenti stanno aumentando il rischio di allagamenti, frane e disagi alla viabilità. Le previsioni indicano un ulteriore peggioramento, con fenomeni localmente violenti e cumulati pluviometrici elevati.
Le regioni più esposte restano dunque Sicilia, Calabria e Sardegna, già interessate da nubifragi, raffiche di vento e mareggiate. In diversi territori si registrano criticità legate all’ingrossamento dei corsi d’acqua e alla saturazione dei suoli, mentre lungo le coste il moto ondoso continua a crescere, con condizioni difficili per la navigazione. In questo contesto, numerosi Comuni hanno adottato misure preventive, tra cui la chiusura delle scuole e la limitazione di alcune attività, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.
La situazione è seguita costantemente dalla Protezione Civile, che monitora l’evoluzione del sistema perturbato e aggiorna i livelli di allerta in base alle aree maggiormente esposte. L’attenzione resta alta soprattutto nelle zone già colpite dalle piogge delle ultime ore, dove anche nuovi rovesci potrebbero aggravare un quadro già compromesso.
Allerta meteo rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria, l’avviso della Protezione Civile
Per la giornata di martedì 20 gennaio, la Protezione Civile ha confermato un quadro di allerta meteo diffusa, con criticità elevate su ampie porzioni di Sicilia, Calabria e Sardegna.
Questa nel dettaglio la situazione delle allerte meteo per domani 20 gennaio 2026:
- Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa:
Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale
Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
- Elevata criticità per rischio idrogeologico / allerta rossa:
Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale
Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura
Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
- Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura
Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie
- Moderata criticità per rischio temporali/ allerta arancione::
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
- Moderata criticità per rischio idrogelogico / allerta arancione::
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
Sardegna: Bacino del Tirso
Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
- Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:
Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu
Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
- Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:
Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-C, Basi-E1
Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
- Ordinaria criticità per rischio idraulico/ allerta gialla:
Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu
Scuole chiuse per allerta meteo il 20 gennaio, l’elenco dei comuni
Col maltempo che imperversa domani, martedì 20 gennaio 2026, sarà un’altra giornata di scuole chiuse in diverse regioni, soprattutto tra Sardegna, Sicilia e Calabria. Dopo le ordinanze già emesse per oggi, numerosi sindaci hanno confermato la sospensione delle lezioni anche per domani, mentre altri Comuni restano in attesa degli ultimi aggiornamenti meteo prima di decidere.
Di seguito l’elenco dei Comuni in cui la chiusura delle scuole risulta già valida anche per il 20 gennaio, suddiviso per regione. La lista è in costante aggiornamento sulla base delle comunicazioni ufficiali delle amministrazioni locali.
Sardegna
- Arzachena (SS)
- Barrali (SU)
- Cagliari (Città metropolitana di Cagliari)
- Calangianus (SS)
- Carbonia (SU)
- Decimomannu (Città metropolitana di Cagliari)
- Dolianova (Città metropolitana di Cagliari)
- Domusnovas (SU)
- Giba (SU)
- Loiri Porto San Paolo (SS)
- Monastir (SU)
- Olbia (SS)
- San Teodoro (SS)
- Santa Teresa Gallura (SS)
- Sinnai (Città metropolitana di Cagliari)
- Villaputzu (SU)
Sicilia
- Provincia di Agrigento
Agrigento, Camastra, Canicattì, Cianciana, Licata
- Provincia di Caltanissetta
Caltanissetta, Gela, Mussomeli, Niscemi, Riesi
- Provincia di Catania
Acireale, Adrano, Giarre, Linguaglossa, Mascalucia, San Pietro Clarenza, Valverde
- Provincia di Messina
Messina, Antillo, Capo d’Orlando, Caprileone, Caronia, Castell’Umberto, Condrò, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Lipari, Montagnareale, Monforte San Giorgio, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Piraino, Roccella Valdemone, Rodì Milici, San Marco d’Alunzio, Sant’Agata di Militello, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Torregrotta, Ucria
- Provincia di Siracusa
Tutti i Comuni
- Provincia di Ragusa
Tutti i Comuni
- Provincia di Trapani
Marsala, Pantelleria
- Provincia di Palermo
Cefalù
Calabria
In Calabria la situazione resta in evoluzione dopo oltre 48 ore di maltempo. Al momento risultano scuole chiuse nei seguenti Comuni:
- Provincia di Catanzaro
Amato, Gizzeria, Isca sullo Ionio, Lamezia Terme, Miglierina, San Sostene, Sellia Marina, Tiriolo
- Provincia di Cosenza
Amendolara, Longobucco
- Provincia di Reggio Calabria
Reggio Calabria, Gioia Tauro, Locri, Melicuccà, Melicucco, Melito di Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Palmi, Samo, Seminara
- Provincia di Crotone
Tutti i Comuni
- Provincia di Vibo Valentia
Vibo Valentia