Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”

Gli aggiornamenti in diretta sulla situazione maltempo in Italia, con le ultime notizie di oggi, lunedì 19 gennaio 2026. La Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo rossa per la Sardegna e la Sicilia, arancione per la Calabria. Molti comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole per motivi di sicurezza. Per l’arrivo del "ciclone Harry", definito dagli esperti la peggiore burrasca degli ultimi 20 anni, previsti fino a 200 millimetri di pioggia. I fenomeni saranno alimentati da intensi venti di Scirocco, con raffiche che potranno raggiungere i 100 chilometri l'ora, causando mareggiate con onde fino a 5-6 metri di altezza lungo le coste ioniche.
Sicilia, sospesi gli aliscafi per le Eolie e scuole chiuse a Lipari e Salina
Collegamenti marittimi veloci da e per le Eolie sospesi per via delle avverse condizioni meteomarine che stanno imperversando dalla tarda serata di ieri. L'unico mezzo a viaggiare, con riserva di approdo, negli scali di Vulcano, Lipari, Santa Marina Salina, Filicudi e Alicudi è la nave Nerea di Caronte&Tourist isole minori. Al momento nei litorali più esposti non si registrano criticità. Attraverso le forze dell'ordine e la Protezione civile comunale si sta procedendo a un costante monitoraggio anche in previsione del peggioramento nelle prossime ore, così come previsto dal dipartimento della Protezione civile regionale. Le scuole del Comune di Lipari e dell'isola di Salina, a seguito di ordinanza sindacale, sono rimaste chiuse e lo saranno anche domani.
Vicesindaco di Cefalù chiude per oggi e domani scuole, parchi e impianti sportivi
Scuole, giardini pubblici e impianti sportivi resteranno chiusi per due giorni, oggi e domani, a Cefalù, in Sicilia. Lo ha deciso il Comune con un'ordinanza firmata, in assenza del primo cittadino, dal vicesindaco Rosario Lapunzina con cui ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e parificate presenti sul territorio comunale, del Parco della Rocca, della villetta comunale, del cimitero e di tutti gli impianti sportivi presenti a Cefalù per l'allerta meteo nelle giornate di lunedì 19 e di martedì 20 gennaio 2026.
Maltempo, le scuole chiuse nella Sicilia orientale
Numerosi sindaci della Sicilia orientale hanno disposto la chiusura delle scuole in via precauzionale, per il maltempo annunciato per le prossime ore. I provvedimenti riguardano, tra gli altri, i comuni di Belpasso, Aci Catena, Gravina di Catania, Adrano, Biancavilla, Paternò, Catania, Pedara, Nicolosi, Acireale, Zafferana Etnea, Motta Sant'Anastasia, Aci Sant'Antonio, Valverde, Aci Castello, Trecastagni, Mascalucia, Ragalna, Riposto, Santa Maria di Licodia, Aci Bonaccorsi, Viagrande, Palagonia, San Giovanni La Punta, Caltagirone, Piedimonte Etneo, Giarre, Scordia, Mascali, Calatabiano e Ramacca.
Scuole chiuse in alcuni comuni della Sardegna centrale per allerta meteo
Scuole chiuse e attività sanitarie specialistiche sospese nella Sardegna centrale, a causa dell'allerta maltempo previsto per le giornate di oggi e domani. Durante la notte l'Asl 3 di Nuoro ha reso noto che tutte le prestazioni specialistiche nei 4 Distretti Socio Sanitari di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono sono sospese e che sarà cura dei direttori dei distretti riprogrammare tutte le visite già prenotate per le giornate di oggi lunedì 19 e domani martedì 20 gennaio. In provincia di Oristano, invece, i sindaci dell'Unione dei Comuni del barigadu hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi nei comuni di Ardauli, Bidoni', Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso.
Maltempo in Sardegna, il capo della Protezione civile: "Evitate di usare le auto"
Il direttore generale della Protezione civile della Sardegna, Mauro Merella, commentando l'allerta rossa di oggi sulla Regione ha invitato i cittadini a "evitare di usare l'auto e seguire l'evoluzione dei fenomeni soprattutto sulle coste orientali" in viste di precipitazioni intense, delle forti raffiche di vento e delle mareggiate previste. Lo riporta l'Unione Sarda.
Allerta meteo rossa e arancione 19 gennaio: tutte le regioni a rischio
Nuova allerta meteo della Protezione civile: arriva una fase di maltempo con nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote via via più basse. Ecco tutte le allerte di oggi.
Maltempo in Toscana, codice giallo per vento e neve sui rilievi
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per vento che, dalle ore 13 di oggi, lunedì 19 gennaio, interesserà le pianure centro-settentrionale della regione: l'area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera. È infatti prevista un'intensificazione dei flussi d'aria nord-orientale sulla Toscana, con venti di grecale in progressivo rinforzo. Quanto agli altri fenomeni, sono previste deboli piogge sui versanti orientali appenninici e temporaneamente tra isola d'Elba e basso Arcipelago, mentre dal pomeriggio di oggi potranno aversi nevicate, inizialmente oltre 1000-1200 metri e in calo, nella sera, fino a circa 500 metri su Alto Mugello e versanti orientali dell'Appennino in genere.
Dove resteranno chiuse le scuole oggi, 19 gennaio, per allerta meteo
Stop alle lezioni oggi, lunedì 19 gennaio, in alcuni comuni di Sardegna, Sicilia e Calabria per allerta meteo rossa e arancione della Protezione civile. Le ordinanze per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e gli asili nido, sono state firmate ieri dai sindaci interessati: ecco l'elenco completo.