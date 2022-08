Maltempo, piogge e temporali al Sud: allagamenti nel Reggino, devastata Scilla. Vento forte a Messina Ingenti e gravi danni su Messina, Stromboli e soprattutto a Scilla (Rc), dove i violentissimi temporali che stanno colpendo tutto il Meridione hanno provocato una disastrosa alluvione lampo.

Il maltempo ha devastato il Sud Italia. Non solo le Eolie, dove un violento temporale si è abbattuto sull'arcipelago, generando fiumi di fango che si sono riversati per le strade di Stromboli.

Disagi nel Reggino, devastata Scilla

L'ondata di maltempo ha investito anche l’area tirrenica del Reggino, dove sono stati una ventina gli interventi dei Vigili del Fuoco resisi necessari in seguito ai disagi causati dalla pioggia. A Reggio Calabria in particolare nel quartiere di Archi le vie si sono già riempite di acqua. Allagato il lungomare di Gallico, zona nord di Reggio Calabria.

Ma la situazione peggiore riguarda al momento Scilla, dove è stato convocato il Centro Operativo Comunale (Coc). Nel borgo della Costa Viola, la furia dell’acqua ha distrutto tutto: ha invaso le abitazioni e trasformato le strade in fiumi in piena, trascinando decine di auto a valle fin sulla spiaggia della Marina Grande, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

La situazione nelle Eolie

La protezione civile regionale siciliana intanto fatto sapere che le piogge incessanti registrate nel corso della nottata hanno interessato tutto l'arcipelago eoliano. "I problemi maggiori – spiega la protezione civile – si sono registrati a Stromboli, dove il fango e i detriti hanno coinvolto diverse abitazioni e reso difficile la viabilità lungo le stradine dell'isola. Non si registrano problemi a Ginostra, mentre a Lipari risulta allagato il porto di Sottomonastero e in via Amendola l'acqua piovana è entrata in alcune abitazioni e negozi. Non si registrano danni alle persone".

Tutto il sistema di protezione civile si è attivato. Presenti i carabinieri e il funzionario della protezione civile, mentre il Comune di Lipari ha attivato i bobcat per la rimozione del fango e le squadre dei Vigili del fuoco di Lipari e Vulcano stanno raggiungendo l'isola di Stromboli a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto.

Il maltempo a Messina

Piogge torrenziali stamani anche a Messina e provincia. Nella zona nord della città sullo Stretto, strade allagate e smottamenti: sono caduti in pochi minuti 52mm di pioggia. Le situazioni più gravi interessano le zone di Granatari, Torre Faro, Ganzirri, Tono e Mortelle dove si sono verificati smottamenti e allagamenti.

Allerta meteo su 5 regioni

Al Sud, nelle prossime ore, previsto cielo molto nuvoloso, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi su Sardegna Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, in generale attenuazione serale. Temperature minime in diminuzione sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria, stazionarie sul resto del territorio; massime in diminuzione. Venti deboli variabili, con rinforzi anche sensibili su Sicilia e Calabria, in occasione dei temporali. Mari da poco mossi a mossi.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 12 agosto, allerta gialla in Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e parte della Campania.