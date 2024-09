Maltempo, oggi allerta arancione per temporali in sei regioni: allagamenti in Toscana, prima neve sulle Alpi Una tromba d’aria si è abbattuta ieri su Piombino causando il ferimento di una guardia giurata, allagamenti in corso anche a Montemurlo. Disagi a Roma, primi fiocchi di neve sullo Stelvio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Davide Falcioni

Era atteso da giorni ed è puntualmente arrivato. Oggi, lunedì 9 settembre, il maltempo la sta facendo da padrone su tutta l'Italia e non a caso ieri la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo – arancione e gialla – su diverse regioni per il rischio di nubifragi e temporali. Piogge e temporali stanno interessando tutto il Paese, dalla Lombardia al Lazio e Sicilia, da Milano a Palermo passando per Roma, colpita da un violento nubifragio già durante la tarda serata di ieri e nel corso della notte.

Dove scatta l'allerta meteo arancione e dove quella gialla

Insieme alle precipitazioni si registra un sensibile calo delle temperature che risparmierà parzialmente solo il Sud. La perturbazione che ha lasciato il segno già domenica 8 settembre, da oggi amplia il proprio raggio di azione e si sposta. I temporali fanno scattare l'allerta arancione, secondo il bollettino della Protezione Civile, in Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto.

L'allerta gialla per la pioggia, che viene abbinata a zone delle regioni ‘arancioni', riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria. Il maltempo, insomma, è in agguato dalle Alpi e dal Nord Est all'estremo Sud.

Tromba d'aria in Toscana, un ferito

Forti temporali si sono abbattuti fin dalla mattinata di ieri sulla Toscana. Una tromba d'aria ha investito il porto di Piombino nel tardo pomeriggio travolgendo e rovesciando un gabbiotto della Port Security all'uscita del varco 3 del porto, in via di Portovecchio. Al suo interno, secondo quanto riferito dal quotidiano online de Il Tirreno, c'era una guardia giurata che fortunatamente non è rimasta ferita in modo grave, è stata trasportata al Pronto soccorso per accertamenti e per medicare alcune contusioni. La tromba d'aria ha proseguito la corsa verso l'abitato di Piombino, creando disagi e paura.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in supporto al comando di Prato, con il nucleo sommozzatori e una squadra di fluviali, nel comune di Montemurlo, per la verifica del torrente tombato Stregale, dove una griglia trattiene i detriti trasportati dalla piena e ostruisce il regolare decorso dell'acqua, facendo tracimare l'acqua in alcune zone allagando cantine e scantinati. Sono in corso le valutazioni dei Vigili del fuoco per un eventuale allontanamento delle famiglie da alcune abitazioni. Allagamenti si sono verificati anche tra Pisa e Livorno, dove sono caduti oltre 80 millimetri d'acqua in un'ora.

Prima neve sul Passo dello Stelvio

Pioggia battente a fondovalle e primi fiocchi di neve sui rilievi più alti dell'arco alpino. In Alto Adige si registra il classico brusco cambiamento di clima dei primi di settembre che mette fine alla calura estiva. Ai 2.700 metri del passo Stelvio nevica e la temperatura è di 3 gradi. Sia il versante altoatesino che quello valtellinese sono regolarmente percorribili. La perturbazione che interessa il Trentino Alto Adige sta portando pioggia ed un netto calo termico sia a fondovalle che sui rilievi. Dopo oltre un mese ai 3.399 metri dell'anticima di Cima Libera in Alta Val Ridanna la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero, -1 grado.

Disagi a Roma, chiuse alcune stazioni della Metro

A Roma chiuse le stazioni della Metropolitana A di Cinecittà, Ponte Lungo e Manzoni, decine di interventi nel corso della notte per il maltempo, un albero caduto in Lungotevere Arnaldo da Brescia. È il primo bilancio dopo la notte di pioggia nella Capitale, che ha causato anche molta paura nei residenti: una intensa attività elettrica ha illuminato quasi a giorno la città per moltissimi minuti, mentre decine di millimetri di pioggia si riversavano su tutti i quartieri della Capitale, dall'Eur all'Ostiense, dall'Appia al centro, fino a Roma Nord.

Allagamenti di strade sono stati segnalati sull'Appia, sulla Nomentana, sulla Cristoforo Colombo. Nel quadrante est più critica la situazione tra Borghesiana e Finocchio. Un grosso platano è caduto ieri sera rovinando sulle auto, senza colpire nessuno, sul Lungotevere Arnaldo da Brescia nei pressi di un locale.

Milano, Seveso e Lambro osservati speciali

In Lombardia, in particolare, monitorata la situazione a Milano dopo il nubifragio della scorsa settimana. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso di criticità gialla (ordinaria) per la città per rischio temporali, idrogeologico e idrico. E' costante il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.