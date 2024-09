video suggerito

Previsioni meteo della settimana: maltempo, temporali diffusi e temperature in calo Secondo le Previsioni meteo della settimana dal 9 al 15 settembre, nei prossimi giorni il tempo sarà caratterizzato da precipitazione consistenti e oltre le medie del periodo su gran parte del territorio italiano in particolare sulle regioni nord-orientali e su quelle del basso Tirreno. Atteso un calo termico diffuso e prime nevicate sulle aree alpine prima del ritorno del sole nel weekend.

A cura di Antonio Palma

Sarà una settimana in gran parte all'insegna del maltempo quella che attende gli italiani. Piogge e temporali insisteranno di volta in volta su diverse regioni con temperature in deciso calo su quasi tutta l’Italia. Secondo le Previsioni meteo della settimana dal 9 al 15 settembre, infatti, il tempo nei prossimi giorni sarà caratterizzato da una vasta anomalia depressionaria che si estende dal Nord Europa al Mediterraneo centro-occidentale, portando precipitazione consistenti e oltre le medie del periodo su gran parte del territorio italiano, in particolare sulle regioni nord-orientali e su quelle del basso Tirreno.

Meteo, inizio settimana tra temporali e schiarite

Dopo un lunedì all'insegna del maltempo diffuso e una allerta meteo arancione e gialla per temporali, sia al Nord che al Sud, martedì 10 settembre il tempo andrà lentamente migliorando con schiarite più ampie dal pomeriggio anche se non mancheranno episodi di instabilità a livello locale. Al contrario mercoledì 11 settembre, dopo una mattinata più asciutta, graduale peggioramento al nord con precipitazioni dal pomeriggio.

Giovedì 12 e venerdì 13 settembre nuova intensa perturbazione

Da giovedì 12 settembre l'irruzione di nuova intesa perturbazione sarà responsabile di una giornata all'insegna del maltempo diffuso con precipitazioni intense su gran parte del nord, regioni centrali, Campania e Sicilia occidentale. Piogge ma più isolate anche su Molise, Basilicata e Calabria tirrenica mentre le condizioni saranno generalmente più asciutte su Valle d'Aosta e zone ioniche. Calo termico con valori inferiori a quelli della media del periodo su tutta l’Italia e prime nevicate attese sulle aree alpine dai 1500/1700 metri. Spiccato Maltempo anche venerdì 13 settembre su triveneto, regioni adriatiche e su quelle meridionali tirreniche ma con tendenza a un lento miglioramento.

Previsioni meteo nel week end

Nel weekend attesa una tendenza al miglioramento del tempo ma nella giornata di sabato 14 settembre resta il rischio di pioggia e temporali su regioni adriatiche e su quelle del basso versante tirrenico. Attesa una ulteriore stabilizzazione delle condizioni del tempo domenica su gran parte dell'Italia con ampi spazi soleggiati.