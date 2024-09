video suggerito

Nubifragio a Roma: rami caduti, strade e case allagate, metro chiuse e voli bloccati a Fiumicino Strade e case allagate, alberi caduti e metro chiuse, voli bloccati. Sono alcuni dei disagi provocati dal maltempo con il nubifragio che stanotte si è abbattuto su Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Nubifragio nella notte di oggi, lunedì 9 settembre a Roma, dove pioggia intensa, forti raffiche di vento e temporali si sono abbattuti sulla città. Il bilancio sono stati rami ed alberi caduti, strade allagate e decine di interventi delle forze dell'ordine, della polizia locale di Roma Capitale e dei vigili del fuoco sul territorio tra Roma e provincia.

Alcune stazioni della metropolitana sono state chiuse, mentre a Fiumicino le condizioni meteorologiche hanno bloccato i voli per diverse ore. L'ondata di maltempo si è verificata anche sul resto del territorio del Lazio e sulle regioni centrali, provocando numerosi disagi. Oggi giornata di sciopero dei trasporti, per molti pendolari che raggiungono Roma per lavoro o studio il viaggio stamattina è stato complicato a causa del traffico e delle code.

Strade e case allagate a Roma per maltempo

Era circa la mezzanotte quando una bomba d'acqua si è riversata sulla Capitale in una serata in cui il dipartimento della protezione civile e il centro direzionale regionale avevano diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse con allerta gialla per precipitazioni. In città si sono allagate diverse strade specialmente nel quadrante Sud Est della Capitale maggiormente colpito dal nubifragio, ma anche alcune case, che si trova al piano terra.

Gli interventi fatti dai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma stanotte sono circa un centinaio, oltre che per rami ed alberi pericolanti, anche per danni d'acqua, frane e dissesti statici. Le zone maggiormente colpite all'interno della Capitale sono state in via della batteria di Porta Furba, 34 via Mosca, 95 e via Appia Pignatelli. I pompieri hanno lavorato anche in provincia, con interventi ancora in corso nella mattinata di oggi per liberare le strade da alberi caduti ad Albano Laziale, Velletri e Frascati.

Stazioni metro chiuse, ritardi e cancellazioni

Il maltempo oltre ad allagare le strade ha allagato anche alcune metro perciò è stata necessaria la chiusura di Manzoni, Ponte Lungo e Cinecittà della linea A, dove i treni non hanno fermato. Oggi, lo ricordiamo, si attendono disagi anche a causa dello sciopero dei trasporti, indetto per la giornata. Lungo le linee ferroviare già da stamattina presto si registrano ritardi e cancellazioni, come ad esempio sulla Fl3 Roma-Viterbo, che da oggi dopo sessanta giorni di parziale chiusura della tratta per lavori, riprende il regolare servizio su tutta la linea.

Voli bloccati per alcune ore all'aeroporto di Fiumicino

All'aeroporto di Fiumicino grossi sono stati i disagi dovuti alle condizioni meteorologiche. La pioggia intensa e le forti raffiche di vento hanno reso necessario il blocco dei voli per diverse ore, con conseguenti ritardi.