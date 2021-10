Maltempo in Italia, allerta meteo gialla domani 22 ottobre: le regioni a rischio Il Dipartimento di Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 22 ottobre 2021. Ondata di maltempo sull’Italia con allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico in diverse regioni del Centro-Sud: Molise, Campania, Lazio, Toscana e Umbria.

A cura di Susanna Picone

Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nelle prossime ore. Per la giornata di domani, venerdì 22 ottobre 2021, è prevista una nuova allerta gialla su alcune regioni del Centro-Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico in Molise, Campania, Lazio, Toscana e Umbria.

Allerta meteo gialla per temporali in 5 regioni

Per la giornata di domani venerdì 22 ottobre 2021 la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico per settori di cinque regioni italiane. Si tratta di Molise, Campania, Lazio, Toscana e Umbria.

Allerta meteo gialla domani 22 ottobre: l'elenco delle regioni

Come ogni giorno sul sito della Protezione civile è stato pubblicato il bollettino di criticità per la giornata di domani 22 ottobre con le allerte gialle per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Le previsioni meteo di venerdì 22 ottobre

Le previsioni meteo di venerdì indicano che un fronte instabile interesserà alcune zone. Possibili precipitazioni su Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Sicilia. Sul resto d'Italia secondo gli esperti del ilmeteo.it ci saranno molte nubi, ma con scarse precipitazioni e locali nebbie, localmente anche fitte, sulla Pianura Padana.