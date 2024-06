Maltempo in Emilia Romagna tra frane e piene dei fiumi: strade interrotte, case isolate e treni sospesi Il maltempo sta mettendo in ginocchio l’Emilia Romagna: circolazione ferroviaria sospesa tra Marradi e Faenza per allerta meteo, chiuso al transito per tutta la notte il Ponte Veggia a Sassuolo. Allagamenti anche nel Modenese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Mentre al Centro Sud continua a splendere il sole, al Nord è tornato il maltempo. Tra le regioni maggiormente messe in ginocchio dai temporali c'è l'Emilia Romagna.

Le piogge delle scorse ore hanno creato danni e disagi nel Reggiano, in particolare a Toano, località Lupazzo, dove una frana ha isolato 10 case. Disagi anche a Castelnovo ne' Monti, in particolare nella frazione Gatta, dove un torrente stava per esondare a causa del temporale. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri forestali e carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dove è stato abbattuto un piccolo ponticello che ostruiva il flusso del torrente. Al momento non ci sono case isolate, alcune persone sono state evacuate dalla strada che è stata chiusa al traffico.

Ponte Veggia chiuso al transito.

Disagi anche per la circolazione ferroviaria. Trenitalia ha fatto sapere sul proprio sito ufficiale che nella giornata di lunedì 24 e martedì 25 giugno, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Marradi e Faenza a seguito della segnalazione di alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi. Ancora, a Sassuolo è stato chiuso al transito per tutta la notte il Ponte Veggia dopo che il livello del Secchia ha superato soglia 3.

Nel Modenese le piogge intense hanno causato l’esondazione del torrente Cogorno a Pavullo dove il centro abitato è finito letteralmente sott’acqua.

Le piogge stanno provocando allagamenti in molti centri abitati anche in Provincia di Forlì Cesena, come a San Piero in Bagno, dove i vigili del Fuoco sono già entrati in azione per scongiurare che gli allagamenti provochino seri danni. É stato infatti necessario ripulire i tombini da cui l’acqua aveva iniziato a fuoriuscire sulle strade.

Purtroppo la situazione non è destinata a migliorare nelle prossime ore. L'allerta meteo infatti, secondo quanto comunicato dalla Protezione civile, continuerà a essere arancione anche per domani, martedì 25 giugno, per criticità idraulica sulle montagne e sulle colline bolognesi. In tutto il resto della regione sarà invece gialla (anche per temporali).