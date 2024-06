video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali martedì 25 giugno: l'elenco delle regioni a rischio Nuova allerta meteo della Protezione civile domani, martedì 25 giugno: rischio arancione in settori dell'Emilia Romagna, allerta gialla in settori di altre dieci regioni.

A cura di Susanna Picone

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia e anche per la giornata di domani, martedì 25 giugno 2024, ci sono delle allerte meteo della Protezione civile. In particolare, prevista una allerta arancione in alcuni settori dell'Emilia Romagna e allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico in settori di altre dieci regioni. Si tratta di Emilia Romagna, Veneto, Basilicata, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Piemonte.

Un’area di bassa pressione, alimentata da aria più fredda, interessa l'Italia e determina condizioni di tempo perturbato su gran parte del Nord e localmente sul Centro, con precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Allerta meteo arancione martedì 25 giugno

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per domani prevista una moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione) in questi settori dell'Emilia Romagna: Montagna bolognese, Collina bolognese.

Allerta meteo gialla in 10 Regioni per il 25 giugno

Per la giornata di domani prevista allerta meteo gialla – per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico – in settori di 10 regioni: parte di Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana, interi territori di Umbria e Marche, su alcune aree di Puglia, Basilicata e Sicilia.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata: Basi-A1

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lombardia: Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Piemonte: Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Le previsione di domani martedì 25 giugno: temporali al centro-nord, piogge al sud

Maltempo su parte dell'Italia, con rovesci temporaleschi possibili domani su molte regioni del Centro-Nord, col rischio di locali grandinate e colpi di vento. Al Sud possibili veloci piovaschi soprattutto sulle aree interne di Puglia e Calabria; qualche pioggia invece è attesa al mattino anche sulla Sicilia.