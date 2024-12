Maltempo in Emilia Romagna, neve e blackout in diversi comuni: scuole chiuse a Serramazzoni e Zocca

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Neve a Serramazzoni

Ancora maltempo sull'Emilia Romagna, dove nel weekend dell'Immacolata sono state registrate piogge, venti e nevicate a bassa quota. Oggi, lunedì 9 dicembre, sono state chiuse le scuole di cinque comuni montani per la neve che ha creato disagi ai residenti con blackout elettrici a macchia di leopardo in diversi borghi, alberi caduti, strade interrotte, auto bloccate e disagi al traffico. Una persona è rimasta ferita a causa della caduta di un albero sulla sua vettura. Stop alle lezioni anche a Serramazzoni e Zocca, nel Modenese.

Da questa notte la Romagna sta facendo i conti con la pioggia forte e una perturbazione che interessa la zona del Ferrarese fino a sud di San Marino. L'allerta arancione resta in vigore per tutta la giornata di oggi, con previsioni che indicano neve in Appennino fino al pomeriggio di domani. Monitorati per via delle forti piogge anche fiumi e corsi d'acqua.

Neve a Serramazzoni, foto dai social

Particolarmente interessate dalle piogge le province di Parma, Reggio Emilia e Ferrara. Tra le situazioni più delicate rientra quella di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, dove la saturazione del suolo sta impedendo l'assorbimento delle acque. Nel Ferrarese, l'area maggiormente in crisi è quella di Portomaggiore, dove si sono registrati allagamenti.

Sono sotto controllo le piene di Crostolo, Samoggia, Idice e Sillaro: i livelli sono superiori alle soglie 2, mentre piene superiori alle soglie 1 sono in transito anche per Secchia, Reno, Panaro, Senio e Lamone. Nelle prossime ore le precipitazioni daranno tregua al settore occidentale e si intensificheranno invece su quello orientale, alimentando piene già in atto sui bacini romagnoli.

Sulla linea dei treni tra Faenza e Marradi è stata sospesa la circolazione dei treni a causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per la giornata di oggi, lunedì 9 dicembre. La sospensione delle corse è stata annunciata da Trenitalia con sostituzioni tramite bus e possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale.