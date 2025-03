video suggerito

Maltempo in Emilia Romagna e Toscana, allerta meteo oggi con forti piogge: preoccupano i fiumi Il maltempo torna a fare paura soprattutto in Toscana ed Emilia Romagna. Evacuati i piani bassi a Bologna, preoccupano poi i fiumi. Oggi, in via precauzionale, molte scuole restano chiuse per l’allerta meteo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giornata di maltempo e allerta meteo oggi in diversi settori della penisola, con gli occhi puntati soprattutto sull’Emilia Romagna – dove la protezione civile ha diramato una allerta meteo rossa e arancione – e sulla Toscana dove è allerta arancione. Piogge e temporali, localmente intensi, stanno colpendo la Toscana, l’Emilia-Romagna e il Nord-Est, in estensione su Marche, Lazio, Campania, Abruzzo e Molise. Molte scuole oggi, nelle zone più colpite dal maltempo, sono state chiuse.

Forti piogge in Emilia Romagna, cresce livello dei fiumi

Piove da ore in molte zone dell'Emilia Romagna, in particolare tra forlivese, ravennate, bolognese e ferrarese. Di conseguenza si alza il livello di molti fiumi. Senio, Lamone e Santerno hanno superato la soglia di allerta gialla nelle aree dell'Appennino, soglia arancione invece per il Lamone a Marradi, in aumento. "Il sistema di Protezione Civile è in campo per fronteggiare un'ondata di maltempo importante”, ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Oltre alla chiusura delle scuole, a Bologna è stata disposta l'evacuazione dei piani bassi e interrati nelle zone più a ridosso dei corsi d’acqua.

Maltempo oggi in Toscana, atteso peggioramento del meteo

Per tutta la notte sono proseguite le precipitazioni anche in Toscana, particolarmente colpita dal maltempo in queste ore è la zona del Mugello. Il presidente Eugenio Giani fa sapere che un ulteriore peggioramento è atteso in mattinata e fino al pomeriggio, con piogge intense e persistenti lungo una linea che dalla provincia di Livorno si estenderà verso l'interno, interessando le province di Pistoia, Firenze, Prato, Arezzo e di nuovo Pistoia. Attivato il servizio di piena per più corsi d'acqua tra cui l'Arno, al primo livello di guardia anche a Firenze, con portata nell'ordine di 1000 metri cubi al secondo agli Uffizi, oltre a Bagno a Ripoli, Lastra a Signa e Montelupo.