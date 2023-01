Maltempo, in arrivo temporali e vento forte: le previsioni meteo del colonnello Guidi Pioggia, temporali e vento forte sono attesi a partire da stasera e per l’intera giornata di domani soprattutto al CentroSud. Al Nord invece il tempo migliorerà nelle prossime ore, mentre le temperature rimarranno stabili e nella media. Lo spiega a Fanpage.it il tenente colonnello dell’Aeronautica Guido Guidi.

Intervista a Guido Guidi Meteorologo e tenente colonnello dell'Aeronautica Militare

A cura di Chiara Ammendola

L'Italia nella morsa del maltempo. La settimana appena iniziata si è aperta con pioggia e neve su gran parte del Paese e nelle prossime ore ci sarà un ulteriore peggioramento del tempo con l'arrivo di una perturbazione che porterà temporali e vento forte, in particolare su alcune regioni dove per la giornata di domani è scattata anche un'allerta meteo.

L'anticiclone africano, che ha garantito il bel tempo e temperature ben oltre la media soprattutto al Sud, sarà spazzato via da una perturbazione atlantica che porterà pioggia ovunque, ma soprattutto al Centro-Sud come spiegato a Fanpage.it dal tenente colonnello dell'Aeronautica militare Guido Guidi: “La pioggia sarà intensa a partire da stasera e per tutta la notte, con qualche insistenza domattina – le previsioni meteo di Guidi – il tutto sarà accompagnato da un forte vento di Maestrale. Le temperature scendono stasera, domattina e domani, ma non è previsto nessun grande freddo. Sulla pianura Padana qualche stazione segnerà forse 2 gradi, zero gradi. Al Centro-Sud invece ci saranno 12-13 gradi”.

L'Italia è alle prese con una forte perturbazione, la prima del mese di gennaio

La prima perturbazione arriverà tra oggi e domani, ed è quella che di fatto cambia la massa d'aria e fa scendere le temperature. E siccome è molto veloce già da stasera, ma in particolare domani, sarà accompagnata da un vento molto sostenuto, un Maestrale post pioggia che soffierà in maniera forte al Centro-Sud e sulle Isole, e di conseguenza ci saranno anche mari molto agitati.

Quanto tempo durerà questa perturbazione?

Si tratta però di un passaggio molto rapido di questa perturbazione, al Nord e al Centro ci sarà il sole già domani, mentre il Sud dovrà attendere dopodomani. Poi mercoledì arriva un'altra perturbazione ma molto più blanda, che porterà un po' di pioggia in serata al Nord e nella giornata di giovedì tra Centro e Sud, ma non ci saranno eventi particolari. Possiamo però assistere a un rinforzo del vento, un colpo di Maestrale in particolare giovedì, anche se non forte come quello previsto tra stasera e domani. Arriviamo così fino alla fine della settimana con tempo variabile, il che vuol dire che quella che arriva adesso è la più importante, mentre le altre sono poco consistenti.

Dobbiamo aspettarci anche il ritorno del freddo?

Le temperature scendono stasera, domattina e domani, rispetto agli ultimi giorni, ma non arriva nessun grande freddo. Sulla pianura Padana qualche stazione segnerà forse 2 gradi, zero gradi. Al Centro-Sud invece ci saranno 12-13 gradi, con temperature in media, o leggermente sopra.

E la neve?

Ne sta facendo un po' sulle Alpi. Arriverà tra questa notte e domattina qualche debole e veloce nevicata sull'Appennino centromeridionale, quindi Abruzzo e Molise, forse qualche cima alta tra Umbria e Marche. Per quanto riguarda il Centro-Sud neve in maniera significativa non se ne vede, gli impianti quindi soffriranno sì.

Cosa ci attende per questo mese di gennaio?

Nel lungo periodo invece, fino a fine gennaio le temperature dovrebbe essere sopra la media, cosa che esclude fenomeno di freddo intenso. Per quanto riguarda le precipitazioni, le tendenze ci dicono che le piogge saranno nella media, al netto del fatto che gennaio e febbraio non sono molto piovosi quindi qualcosa succederà. E se dovesse far freddo, magari sulle cime dell'Appennino possiamo aspettarci qualche spruzzo di neve. Insisterà però l'aria Atlantica che porterà quindi perturbazioni veloci e non fredde.