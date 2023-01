Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 10 gennaio per temporali: le Regioni a rischio Per la giornata di domani, martedì 10 gennaio, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione e gialla complessivamente per 5 regioni italiane, dove sono attese piogge anche di forte entità secondo le previsioni meteo.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo al Centro Sud: è quanto emerge dalla previsioni meteo di domani, martedì 10 gennaio, per cui la Protezione civile ha diramato un doppio avviso di allerta meteo gialla ed arancione su alcune regioni dove sono attesi temporali anche di forte intensità.

Nello specifico, allerta meteo arancione per rischio temporali e rischio idraulico è stata dichiarata per la Calabria e allerta meteo gialla per Sicilia, ancora Calabria e eMolise a cui si aggiungono anche la Campania e l'Umbria per quanto riguarda il rischio idrogeologico.

Allerta meteo domani, l'elenco completo delle regioni a rischio

Come si legge sul sito ufficiale della Protezione civile, ecco l'elenco completo delle allerte meteo di domani, martedì 10 gennaio:

Moderata criticità per rischio idraulico/ allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Molise: Litoranea;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico;

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere.

Le previsioni meteo di domani 10 gennaio

Secondo le previsioni meteo di domani, martedì 10 gennaio, sarà una giornata dal tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, in particolare al Nord.

Ci sarà pioggia nelle ore mattutine in Abruzzo, in Molise e nella Puglia e nella Sicilia settentrionali, mentre sono previsti temporali in Calabria e nevicate nel Lazio interno. Al pomeriggio ci saranno piogge alternate a schiarite in Basilicata, in Puglia e in Sicilia, dove sono previsti anche temporali.