Il maltempo che da giorni si sta abbattendo sulle regioni del Nord Ovest, in particolare su Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, sta rapidamente arrivando anche su quelle del Centrali, dove tra oggi, giovedì 22 agosto, e domani, venerdì 23, la protezione civile ha diramato allerta gialla a causa dei temporali, accompagnati da vento e grandine, stando alle previsioni meteo, che si verificheranno anche con una certa entità, che potranno provocare allagamento delle strade e altri disagi. Senza dimenticare i fulmini e i forti colpi di tuono: secondo le ultime rilevazioni dalle nelle ultime 12 ore sulle nostre regioni centro settentrionali sono caduti circa 28 mila fulmini. Anche le temperature diminuiscono, dando una tregue dall'estate afosa.

Temporali domani, le regioni a rischio allerta

La protezione civile in vista dei temporali previsti per domani ha diramato allerta in alcune regioni, il cui elenco potrebbe aumentare ed essere aggiornato nel corso delle prossime ore. Prima tra tutte, c'è l'Emilia Romagna, dove il nubifragio che si è abbattuto ieri su Bologna rischia di ripetersi. Qui ci sarà allerta gialla per tutta la giornata di venerdì 23 agosto, con fenomeni temporaleschi che risulteranno più probabili sul settore appenninico e pianura centro-orientale. Stessa situazione anche nelle altre provincia, da Modena a Piacenza fino a Ravenna. Attenzione anche alla Toscana, in particolare alla zona di Firenze, all'Alto Lazio e alle zone interne dell Campania. Acquazzoni previsti, ma senza allerta, anche in Sicilia e Sardegna.

Maltempo in Italia: è finita l'estate?

Il maltempo che da oggi e domani si abbatterà su gran parte dell'Italia metterà in pausa il caldo africano che ha caratterizzato l'estate in corso. Ma è davvero finita la stagione del sole? Di certo, la saccatura di bassa pressione presente in Centro Europa caratterizzerà il tempo sull'Italia anche durante il weekend, dando luogo ad un calo termico e ad improvvisi rovesci e temporali, anche laddove le giornate inizieranno all'insegna del bel tempo. Per cui, almeno fino all'inizio dell'ultima settimana di agosto non ci sarà il bel tempo delle ultime settimane.