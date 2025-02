video suggerito

Maltempo e bomba d'acqua in Toscana: fiumi in piena e allagamenti a Orbetello e frane all'Elba Il maltempo nella notte ha colpito la costa della Toscana con un bomba d'acqua. Il mare in tempesta ha rovesciato due barche nel porto di Talamone a Orbetello e il torrente Osa ha superato 2 soglie di allarme. Frane per abbondanti piogge all'Isola d'Elba.

A cura di Antonio Palma

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta nelle scorse ore sulla costa della Toscana colpendo la provincia di Grosseto come Orbetello ma anche l’isola d’Elba. Fiumi in piena e allagamenti in Maremma e frane all’Elba. Il mare in tempesta ha rovesciato due barche nel porto di Talamone mentre piogge torrenziali e temporali hanno colpito oggi l’intera zona per la quale era stata emessa una allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico.

A Orbetello la tempesta si è scatenata durante la notte tra mercoledì e giovedì quando sono caduti oltre 109 millimetri di pioggia in poche ore. Una bomba d’acqua che si è trasformata in disastro nella frazione costiera di Talemone dove è saltata anche la corrente elettrica.

La pioggia intensa ha fatto superare anche le 2 soglie di allarme del vicino torrente Osa alle 4 di giovedì mattina. In zona è entrato in azione il Servizio piena torrente e sopralluoghi sono scattati anche nella zona di Fonteblanda per l'aumento eccessivo del livello del Fosso del Padule.

Bomba d'acqua anche nella zona di Gavorrano dal bivio della Menga a Potassa, dove sono intervenuti subito i soccorsi e le forze dell’ordine che hanno chiuso i sottopassi come quello della ferrovia di San Giuseppe.

"A causa del fronte temporalesco che si è abbattuto con grande intensità sul nostro territorio registriamo situazioni complicate soprattutto nella zona nord del Comune di Orbetello dove, dalle 21:00 di ieri sera alle 4:00 di stamani, sono caduti oltre 109mm di pioggia" ha spiegato il consigliere Roberto Berardi attraverso la pagina social della Protezione civile di Orbetello.

"Dalle 1:00 si procedeva a fare sopralluoghi sulla zona di Fonteblanda dove risultava un eccessivo aumento del livello del Fosso del Padule. Immediatamente avvertito il personale della Bonifica intervenuto immediatamente in zona Idrovora. Alle 3:18 entrava in azione il “Servizio Piena Torrente Osa” che purtroppo vede superate le due soglie di allarme. Intanto, i vigili del fuoco intervenivano per alcuni interventi nel porto di Talamone. Misericordia in perlustrazione su Fonteblanda, Talamone, Osa, Bagnacci, La Marta, Querciolaie. Croce rossa in allerta per Orbetello, Neghelli, Orbetello Scalo, Ansedonia” ha aggiunto il consigliere.

Il maltempo in Toscana ha causato anche una frana all'Elba dove è stata chiusa la strada provinciale 33 della Parata. Le abbondanti piogge di questi giorni hanno causato danni e disagi. Come spiegano dalla Provincia di Livorno, sul posto è in corso l'intervento della squadra di operai provinciali del distretto elbano, con la ditta incarica, per la rimozione dei massi e la messa in sicurezza della strada.