video suggerito

Maltempo e allerta meteo rossa oggi, esonda fiume a Genova: strade allagate e scuole chiuse Ondata di maltempo sull’Italia dove oggi è allerta meteo rossa su Liguria e Lombardia. A Genova esondato il rio Fegino con allagamenti in strada. Scuole chiuse in molti comuni a causa di una allerta arancione su sette regioni e allerta gialla su tredici regioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una nuova ondata di maltempo si sta abbattendo oggi 8 ottobre sull'Italia con temporali e nubifragi che interesseranno prima il nord e il Centro e poi anche il Sud, dal pomeriggio. Una delle zone più colpite è la Liguria dove già nella notte è esondato il rio Fegino e si sono registrati diversi allagamenti a Genova e in Val Polcevera. "Sono stati attivati gli interventi di pulizia della via Borzoli nel tratto interessato da detriti e materiale portato dall’uscita del Rio. Abbiamo attivato Aster per provvedere tempestivamente a liberare dai rami dal ponticello oggetto dell’allagamento" assicurano dalla Municipalità genovese. La Protezione civile ha valutato un allerta meteo rossa oggi proprio su Liguria e Lombardia, allerta arancione su sette regioni e allerta gialla su tredici regioni.

"Il rio Fegino è esondato in alcuni punti. Evacuate due famiglie a Rivarolo, nel ponente genovese: le cause non sono legate al maltempo ma a problemi strutturali dell’edificio. In questo momento piogge diffuse e abbondanti sul savonese e ponente genovese, sia sulla costa che sull’entroterra" comunicano dalla Regione Liguria, aggiungendo: "Ancora per alcune ore permangono condizioni favorevoli alla formazione di temporali forti, organizzati e stazionari sul centro della regione. Con l’avvicinarsi del fronte le piogge si faranno più diffuse su tutto il territorio, a partire da ponente. Saranno più intense sul centro-levante, dove potranno verificarsi ancora temporali forti"

Scuole chiuse a Genova per maltempo

Le piogge intense delle scorse ore in Liguria hanno spinto il comune di Genova a chiudere le scuole per oggi martedì 8 ottobre. In precedenza diverse amministrazioni comunali avevano già preso lo stesso provvedimento con molte scuole chiuse sia in Liguria che in Toscana e in Lombardia. Le precipitazione al suolo delle scorse ore e le previsioni meteo, che segnano un ulteriore peggioramento nel corso del giorno, infatti hanno fatto alzare i livelli di allerta per possibili rischi di allagamenti.

Interventi anche Milano nel fiume Lambro dove i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il fiume da alcuni tronchi d'albero che ostruivano il flusso delle acque proprio in vista dei temporali. In Lombardia la situazione più critica potrebbe essere nella provincia di Bergamo dove è allerta rossa e le scuole sono state chiuse.

Allerta meteo rossa oggi: le regioni a rischio

L’avviso di allerta meteo per oggi 8 ottobre prevede precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e alta Toscana, in estensione fin dalle prime ore a Piemonte orientale, Lombardia, Emilia-Romagna e successivamente alle Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e resto della Toscana. Si prevede, inoltre, dalla tarda mattinata/primo pomeriggio, l’estensione di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, a Umbria, Lazio e successivamente, specie sui settori occidentali, ad Abruzzo e Molise

Dal primo mattino di oggi inoltre si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, su Emilia-Romagna, specie settori appenninici e Liguria, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, specie settori costieri e mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti quindi è stata valutata per la giornata di oggi, martedì 8 ottobre, allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia. Valutata inoltre allerta arancione sull’intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Allerta gialla in tredici regioni.