Maltempo in Italia, oggi allerta rossa per piena del Po in Emilia: il video delle auto sommerse dall'acqua Oggi allerta meteo rossa in Lombardia e in Emilia Romagna per la piena del Po, alimentato dalle forti piogge di questi giorni sul Piemonte: il video dell'auto della postina sommersa dall'acqua, ma che è riuscita a salvarsi.

A cura di Ida Artiaco

Prosegue l'ondata di maltempo su alcune regioni italiane, in particolare del Centro Nord. Per oggi, domenica di Pasqua 20 aprile, la Protezione civile ha diramato in particolare allerta meteo rossa per rischio idraulico per la piena del Po in Lombardia ed Emilia Romagna, alimentato dalle forti piogge di questi giorni sul Piemonte, in particolare sui settori della Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, come riporta il bollettino del Dipartimento.

Dunque, in particolare, nelle zone del Reggiano, la maggior parte delle golene è già allagata e sono stati annullati diversi eventi pasquali in programma sui lidi reggiani, anche se al momento non c'è particolare allarme per la popolazione. Sabato mattina il livello del fiume aveva già toccato il livello di guardia di cinque metri e mezzo a Boretto e in serata si prevede che arrivi fino a sette metri. La vigilanza sugli argini è massima: da Brescello a Luzzara, nei comuni dell'asta del Po è pronta la distribuzione di sacchi di sabbia per scongiurare allagamenti. In molti casi le zone lungo il fiume sono state interdette alla circolazione.

Ma da giorni le piogge stanno creando disagi in tutta l'Emilia. Incredibili sono le immagini che arrivano da Casturzano di San Giorgio, dove c’è ancora l’auto delle Poste Italiane, abbandonata appena in tempo quando giovedì mattina sono esondati i torrenti e in un attimo è salito il livello dell’acqua. La postina è rimasta con le ruote del veicolo impantanate. Ha provato a chiamare i soccorsi., ma invano, come riporta Libertà. Ma è riuscita autonomamente ad abbandonare tutto e mettersi in salvo. Prima che l’acqua arrivasse e sommergesse il Fiorino fino al tetto.