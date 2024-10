video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa in Veneto e arancione per temporali domani 9 ottobre: le regioni a rischio Rischio forti precipitazioni, venti forti e temporali diffusi con rischio esondazioni anche per domani, mercoledì 9 ottobre: òa Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando un'allerta meteo rossa su Veneto. Sarà poi allerta arancione su cinque regioni e allerta gialla su dodici regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Ore complicate per l'Italia a livello meteorologico anche a causa dell'arrivo dell'uragano Kirk in Nord Europa: un'intensa perturbazione atlantica sta portando maltempo su tutta la Penisola, ma in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche. E anche per la giornata di domani, mercoledì 9 ottobre, la situazione non è destinata a migliorare con possibili forti precipitazioni, venti forti, temporali diffusi con rischio esondazione.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse: il massimo livello di allerta, quello rosso, è previsto per alcuni settori del Veneto; sarà poi allerta arancione su cinque regioni e allerta gialla su dodici regioni.

Allerta meteo rossa domani su Veneto, allerta arancione su cinque regioni

Sula base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valuto dunque per mercoledì 9 ottobre una allerta meteo rossa per elevata criticità per rischio idrogeologico su Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano in Veneto.

È allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico invece su Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

Maltempo, allerta meteo gialla gialla: le regioni a rischio

Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo indica inoltre per domani mercoledì 9 ottobre una allerta meteo gialla per temporali, per rischio idrogeologico e rischio idraulico su Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Campania, Liguria, Puglia, Lazio, Molise e Umbria.

Il bollettino completo:

Elevata criticità per rischio idrogeologico / allerta rossa:

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, le previsioni per domani, mercoledì 9 ottobre

Nella mattinata la perturbazione si sposterà verso i Balcani, consentendo una breve tregua: ultime piogge su Friuli Venezia Giulia, Calabria tirrenica e Salento. In giornata tempo soleggiato sulle zone dell'Adriatico, Emilia orientale, Romagna, regioni del Centro-Sud e nelle Isole, un po' di nuvolosità sul versante tirrenico.

Nel resto del Nord nubi in addensamento dal pomeriggio, con le piogge su Alpi occidentali e Liguria, in estensione in serata a Lombardia e Triveneto.