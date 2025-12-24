Maltempo, allerta meteo rossa domani 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni

Il maltempo colpisce l’Italia anche a Natale con temporali e nubifragi. Per domani giovedì 25 dicembre, la Protezione Civile ha valutao una allerta rossa e arancione su alcune zone dell’Emilia-Romagna per rischio piena dei fiumi e allerta gialla in cinque regioni.

L'intensa ondata di maltempo continuerà a colpire l'Italia anche nella giornata di Natale, domani giovedì 25 dicembre, con nubifragi e temporali che interesseranno sia il nord sia il centro sud con elevato rischio di piene dei fiumi. Per questo la Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni metereologiche avverse e valutato una allerta meteo rossa e arancione in Emilia Romagna e gialla in cinque regioni.

Allerta meteo rossa in Emilia Romagna domani 25 Dicembre

Responsabile di questa situazione una vasta area depressionaria che si trova sul Mediterraneo occidentale e che già dalle scorse ore ha portato una elevata e diffusa instabilità metereologica sul nostro Paese, con precipitazioni temporalesche sparse e neve fino a quote collinari al nord. Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende quello della giornata di ieri, e ha valutato per domani, giovedì 25 dicembre, allerta rossa e arancione su alcune zone dell'Emilia-Romagna per rischio idraulico e idrogeologico. "Nella pianura bolognese è allerta rossa per rischio di piene sugli affluenti in destra Reno con alimentazione collinare" comunica la Protezione Civile dell'Emilia Romagna precisando che l'allerta massima riguarda le aree pianeggianti delle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. "Per giovedì 25 dicembre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con superamenti della soglia 2", avverte la protezione civile regionale precisando che "il codice colore rosso della zona della pianura bolognese è relativo ai superamenti della soglia 3 sugli affluenti in destra Reno con alimentazione collinare"

Allerta meteo gialla in cinque regioni a Natale

Nello stesso bollettino di allerta meteo idro per la giornata di Natale, domani giovedì 25 dicembre, la Protezione civile ha valutato anche una ulteriore allerta meteo gialla in cinque regioni: Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Campania e Toscana. Nel dettaglio, è allerta gialla su altri settori dell'Emilia Romagna e sul Lazio per rischio idraulico, allerta gialla per rischio temporali sulla Puglia e allerta per rischio idrogeologico su Campania Emilia Romagna Lazio Puglia e Toscana. Il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per il 25 dicembre: