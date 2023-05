Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 18 maggio: le regioni a rischio Maltempo in attenuazione sull’Italia ma ancora allerta meteo per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali domani giovedì 18 maggio. La Protezione civile ha diramato il nuovo bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro.

A cura di Antonio Palma

È ancora allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 18 maggio su diverse regioni dell'Italia a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito il nostro Paese, in particolare l'Emilia Romagna. Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro diramato dalla Protezione civile, infatti, ha valutato per domani, giovedì 18 maggio, allerta rossa in buona parte dell’Emilia-Romagna centro occidentale, ma anche una allerta arancione sui settori limitrofi della Lombardia e su alcune zone delle Marche e della Toscana oltre a una allerta gialla in otto regioni.

Maltempo, domani allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione su Marche e Toscana

Il maltempo infatti, anche se in attenuazione, continuerà a imperversare in gran parte d'Italia anche domani con piogge e temporali diffusi che, insistendo su aree già alluvionate e colpite, hanno fatto alzare l'allerta per rischio idraulico e idrogeologico oltre a quella per temporali. Per giovedì 18 maggio dunque è stata valutata una allerta rossa per elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna, una allerta arancione sul nord est della tessa regione, sulla Bassa pianura orientale del Lombardia, sui settori meridionali delle Marche sulla Romagna Toscana. Allerta gialla in altri settori delle medesime regioni ma anche in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Molise.

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa:

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna bolognese

Lombardia: Bassa pianura orientale

Marche: Marc-6, Marc-5

Marche: Marc-6, Marc-5

Toscana: Romagna-Toscana

Basilicata: Basi-E2

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Molise: Litoranea

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Valtiberina

Le previsioni meteo per giovedì 18 maggio

Le previsioni meteo per domani 18 maggio indicano una piccola attenuazione del maltempo con l'allontanamento della fase ciclonica che ha interessato la Penisola con danni e alluvioni ma gli effetti residui continueranno a riversare piogge e temporali sul nostro Paese dove il tempo resterà molto instabile. Per giovedì dunque attese ancora piogge, anche se meno intense su Nord-Ovest, regioni centrali, Puglia e Basilicata; in estensione nel pomeriggio sul Centro-Sud.