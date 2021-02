L'Italia di nuovo nella morsa del maltempo nelle prossime ore con piogge e temporali che dalle regioni settentrionali si estenderanno via via anche al centro-sud portando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Una situazione che ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ad emettere un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani domenica 7 febbraio. In particolare per la seconda giornata del weekend sono 15 le regioni considerate a rischio, da nord a sud, a causa di una allerta temporali e per rischio idrogeologico mentre è alto rischio valanga in alcun settori alpini a causa del abbondanti nevicati attese su alcune zone.

Allerta meteo gialla su 15 regioni domenica 7 febbraio

In base alle previsioni meteo disponibili e s fenomeni previsti e in atto, dunque, è stata valutata per la giornata di domani, domenica 7 febbraio, allerta gialla in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Inoltre la Protezione Civile regionale del Friuli Venezia giulia ha emesso una ulteriore allerta arancione per rischio valanghe dalla mezzanotte del 7 febbraio alle 15 dell'8 febbraio su alcuni settori alpini

Maltempo al nord in esenzione al centro sud

Nel dettaglio, l'allerta maltempo prevede già dalla serata di oggi, sabato 6 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sul nord ovest, in particolare su Piemonte orientale e Lombardia centro-occidentale, in estensione poi a Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni nevose sono invece attese dalla serata odierna sui settori alpini di Piemonte settentrionale, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, con quota neve inizialmente oltre i 1200-1400 metri, in calo fino a 800-1000 metri, specie sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti.

Allerta meteo per venti forti sull'Italia

Dalle prime ore di domani, domenica 7 febbraio, l'allerta meteo riguarderà anche il centro sud con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale attese su Toscana settentrionale, Appennino emiliano, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise, in estensione dal pomeriggio a Basilicata tirrenica e Sicilia centro-occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre fin dalle prime ore di domenica 7 febbraio venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte, su Puglia e settori interni e montuosi di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sicilia, specie sui settori settentrionali.

Tutte le allerte meteo per la giornata di domani, Domenica 7 febbraio

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Appennino pavese, Laghi e Prealpi Varesine, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali

Marche: Marc-5, Marc-3, Marc-1

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Scrivia, Toce

Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Serchio-Costa, Valtiberina, Valdarno Inf., Arno-Costa, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere