Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idraulico domani sabato 30 agosto: le regioni coinvolte

L’intensa perturbazione che ha interessato le regioni del Nord-Ovest si sposterà verso il Centro-Sud e il Nord-Est, continuando a far sentire i suoi effetti con rovesci e temporali anche di forte intensità. Per la giornata di domani, sabato 30 agosto, la Protezione Civile ha emesso l’allerta gialla in 13 regioni, tra queste Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Toscana.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nelle prossime ore l'intensa perturbazione che ha interessato le regioni del Nord-Ovest si sposterà verso quelle del Centro-Sud e del Nord-Est, continuando a far sentire i suoi effetti con fenomeni anche di forte intensità.

La giornata di domani, sabato 30 agosto, sarà quindi caratterizzata da tempo ancora instabile, con rovesci e temporali. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Il bollettino riporta per sabato l'allerta gialla in 13 regioni, tra queste Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Toscana.

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali martedì 26 agosto: le regioni a rischio
Le zone interessate dall’allerta della Protezione Civile.
Le zone interessate dall’allerta della Protezione Civile.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 30 agosto 2025, prevista allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico.

Le regioni interessate saranno Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto. Di seguito i dettagli riportati nel bollettino:

  • Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:
    Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;
    Emilia-Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;
    Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;
    Veneto: Adige-Garda e monti Lessini.
  • Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:
    Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;
    Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;
    Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;
    Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;
    Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord;
    Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-3, Marc-4;
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;
    Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
    Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;
    Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:
    Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale
    Emilia-Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;
    Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;
    Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
    Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;
    Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;
    Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere.

Meteo, le previsioni per domani sabato 30 agosto

Per la giornata di domani, sabato 30 agosto, il tempo migliorerà al Nord-Ovest, con schiarite già dal mattino e in estensione durante il giorno. Prevista invece instabilità nel resto d’Italia, con nuvole e temporali sparsi.

Al Nord-Est sono attesi rovesci per gran parte della giornata, mentre al Centro-Sud piogge al mattino sul versante tirrenico e nel pomeriggio su zone interne e adriatiche. La situazione dovrebbe migliorare ovunque in serata.

Le temperature saranno in aumento al Nord-Ovest, in calo altrove, soprattutto su medio Adriatico e sul Sud.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
guerra a
gaza
L'Idf dichiara Gaza City ‘zona di combattimento pericolosa’: stop alle pause umanitarie
Antonio Mazzeo: "Con Freedom Flottilla portiamo umanità dove non c'è. Israele usa gli aiuti come arma di guerra"
"L'evacuazione di Gaza City sarà la condanna a morte per migliaia di pazienti ricoverati negli ospedali"
Raccontare è un atto di Resistenza: perché dovremmo dare il Nobel per la pace ai giornalisti di Gaza
Saverio Tommasi
In Israele protesta nazionale per la "fine della guerra" a Gaza, bloccata l'autostrada a Tel Aviv
Cos'è la Global Sumud Flotilla che navigherà verso Gaza, quando parte e cosa può succedere
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views