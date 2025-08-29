Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idraulico domani sabato 30 agosto: le regioni coinvolte

L’intensa perturbazione che ha interessato le regioni del Nord-Ovest si sposterà verso il Centro-Sud e il Nord-Est, continuando a far sentire i suoi effetti con rovesci e temporali anche di forte intensità. Per la giornata di domani, sabato 30 agosto, la Protezione Civile ha emesso l’allerta gialla in 13 regioni, tra queste Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Toscana.

Nelle prossime ore l'intensa perturbazione che ha interessato le regioni del Nord-Ovest si sposterà verso quelle del Centro-Sud e del Nord-Est, continuando a far sentire i suoi effetti con fenomeni anche di forte intensità.

La giornata di domani, sabato 30 agosto, sarà quindi caratterizzata da tempo ancora instabile, con rovesci e temporali. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Il bollettino riporta per sabato l'allerta gialla in 13 regioni, tra queste Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Toscana.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 30 agosto 2025, prevista allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico.

Le regioni interessate saranno Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto. Di seguito i dettagli riportati nel bollettino:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

Emilia-Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini.

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord;

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-3, Marc-4;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Emilia-Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;

Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere.

Meteo, le previsioni per domani sabato 30 agosto

Per la giornata di domani, sabato 30 agosto, il tempo migliorerà al Nord-Ovest, con schiarite già dal mattino e in estensione durante il giorno. Prevista invece instabilità nel resto d’Italia, con nuvole e temporali sparsi.

Al Nord-Est sono attesi rovesci per gran parte della giornata, mentre al Centro-Sud piogge al mattino sul versante tirrenico e nel pomeriggio su zone interne e adriatiche. La situazione dovrebbe migliorare ovunque in serata.

Le temperature saranno in aumento al Nord-Ovest, in calo altrove, soprattutto su medio Adriatico e sul Sud.