Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idraulico domani sabato 30 agosto: le regioni coinvolte
Nelle prossime ore l'intensa perturbazione che ha interessato le regioni del Nord-Ovest si sposterà verso quelle del Centro-Sud e del Nord-Est, continuando a far sentire i suoi effetti con fenomeni anche di forte intensità.
La giornata di domani, sabato 30 agosto, sarà quindi caratterizzata da tempo ancora instabile, con rovesci e temporali. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.
Il bollettino riporta per sabato l'allerta gialla in 13 regioni, tra queste Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Toscana.
Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio
Per la giornata di domani, sabato 30 agosto 2025, prevista allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico.
Le regioni interessate saranno Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto. Di seguito i dettagli riportati nel bollettino:
- Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:
Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;
Emilia-Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;
Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;
Veneto: Adige-Garda e monti Lessini.
- Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:
Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;
Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;
Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;
Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;
Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord;
Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-3, Marc-4;
Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;
Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;
Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.
- Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:
Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale
Emilia-Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;
Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;
Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;
Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;
Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere.
Meteo, le previsioni per domani sabato 30 agosto
Per la giornata di domani, sabato 30 agosto, il tempo migliorerà al Nord-Ovest, con schiarite già dal mattino e in estensione durante il giorno. Prevista invece instabilità nel resto d’Italia, con nuvole e temporali sparsi.
Al Nord-Est sono attesi rovesci per gran parte della giornata, mentre al Centro-Sud piogge al mattino sul versante tirrenico e nel pomeriggio su zone interne e adriatiche. La situazione dovrebbe migliorare ovunque in serata.
Le temperature saranno in aumento al Nord-Ovest, in calo altrove, soprattutto su medio Adriatico e sul Sud.