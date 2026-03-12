Attualità
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 13 marzo 2026: le regioni a rischio

Domani, venerdì 13 marzo, l’Italia sarà interessata da temporali e rovesci, soprattutto al Centro-Sud. La Protezione Civile ha diramato allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su 5 regioni.
A cura di Ida Artiaco
Ancora una giornata di maltempo su alcune regioni italiane dopo la fase calda dei giorni scorsi. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su alcuni settori di Basilicata, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia.

Nello specifico, secondo l'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per temporali su settori di Basilicata, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia, e allerta gialla per rischio idrogeologico per settori di Puglia e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Dunque, sono in totale cinque le regioni per cui la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per domani, venerdì 13 marzo. Ecco, di seguito, tutti i territori interessati:

  • Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):
    Basilicata: Basi-A1, Basi-B;
    Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
    Lazio: Bacini Costieri Sud;
    Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica;
    Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):
    Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica
    Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Meteo, le previsioni per domani venerdì 13 marzo

Continua l'ondata di piogge su gran parte dell'Italia complice il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che transiteranno sulla Penisola almeno fino all'inizio della prossima settimana, come aveva spiegato anche a Fanpage.it il colonnello Mario Giuliacci. Nello specifico, stando alle ultime previsioni meteo di domani, venerdì 13 maggio, al Nord il tempo sarà inizialmente stabile mentre in serata ci saranno nubi in aumento e deboli fenomeni sulle Alpi occidentali; al Centro piogge pomeridiane sull'Appennino e al Sud rovesci, soprattutto nelle aree interne.

