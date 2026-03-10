Attualità
Meteo, freddo e temporali in arrivo a marzo sull’Italia: le previsioni del colonnello Giuliacci

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: “Dopo la fase primaverile dei primi giorni di marzo in arrivo via vai di almeno quattro perturbazioni atlantiche fino alla prima metà del mese di marzo che porteranno piogge e un abbassamento delle temperature”.
Intervista a Mario Giuliacci
meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it
A cura di Ida Artiaco
Dopo la fase quasi primaverile degli ultimi giorni tornano freddo e pioggia sull'Italia, complice il passaggio di ben quattro perturbazioni di origine atlantica che nel giro di una settimana attraverseranno la nostra Penisola.

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione dei prossimi giorni e almeno fino alla prima metà di marzo, quando torneranno in particolare sulle regioni centro-settentrionali rovesci anche di una certa intensità.

Secondo Giuliacci, "l'anticiclone africano che ha portato un periodo delizioso dal punto di vista termico, ormai se ne è andato e adesso arriva lunga fase caratterizzata da un via vai di perturbazioni atlantiche che andranno avanti per almeno 10 giorni fino a tutta la seconda metà del mese".

Entro sabato prossimo addirittura ci saranno 4 perturbazioni: "La prima è arrivata ieri, lunedì 9 marzo. Una seconda è attesa martedì 10, poi il 14 e una quarta martedì 17″, ha precisato l'esperto. Più nello specifico, "martedì ci saranno piogge su rilievi appenninici e sulle isole maggiori per effetto dell'aria più instabile lasciata dalla perturbazione giunta domenica. Peggiorerà nel pomeriggio tra Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria per l'arrivo di un'altra perturbazione dalla Francia che porterà rovesci diffusi. Ancora, mercoledì 11 sono attesi rovesci sparsi al Nord, ad eccezione del Piemonte, e anche su Toscana, Umbria e sui rilievi centro meridionali. Giovedì 12 rovesci più diffusi soprattutto su Nord Ovest e regioni centrali, venerdì 13 rovesci pomeridiani sulle regioni meridionali. Sabato 14 marzo una nuova perturbazione porterà rovesci diffusi al Centro Nord e sulla Liguria, infine domenica 15 ci saranno temporali anche forti al Nord e sulle Isole maggiori".

Anche le temperature non saranno quelle degli ultimi giorni, anzi. "Le temperature saranno in calo tra il 12 e il 14 marzo su tutta l'Italia, poi ci sarà un sensibile rialzo termico intorno al 20 marzo", ha concluso Giuliacci.

