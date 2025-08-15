Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani sabato 16 agosto: le regioni a rischio

Nelle prossime ore è previsto il passaggio di aria instabile sull’Italia che determinerà rovesci e temporali sparsi sulle regioni meridionali del nostro Paese. Domani, sabato 16 agosto, la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla in cinque regioni, tra cui Basilicata, Campania e Calabria.

Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

È stata quindi valutata per la giornata di domani, sabato 16 agosto, allerta gialla in cinque regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Trentino-Alto Adige. Di seguito, tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto in cinque regioni, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Trentino-Alto Adige, un'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Ecco le zone riportate nel bollettino di criticità:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico;

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

Trentino_Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Le zone interessate dall’allerta meteo gialla della Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani sabato 16 agosto

Nella giornata di domani, sabato 16 agosto, prevista nuvolosità sparsa fin dal mattino al Sud e in Sicilia, con isolati temporali in Calabria e nell’Isola. Ampie schiarite nel resto del Paese.

Nel pomeriggio rovesci e temporali isolati si svilupperanno sulle Alpi centro-orientali e nelle vicine zone pedemontane, nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo e nella Sardegna sud-orientale. Temporali localmente forti in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il tempo dovrebbe migliorare in serata. Ancora caldo e afa in gran parte del Nord Italia, con punte ancora fino a 35-38 gradi. Le temperature massime saranno invece in calo nelle regioni del Sud, soprattutto nelle aree dove si verificheranno fenomeni temporaleschi.