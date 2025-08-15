Caldo intenso, temporali e grandine nel weekend di Ferragosto: quando finirà l’ondata di calore in Italia

Il meteorologo di Meteo Expert Simone Abelli spiega a Fanpage.it che tempo farà nel weekend di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto. Le temperature saranno ancora elevate, attesi temporali, anche intensi, con grandine e folate di vento. Prevista a breve la fine dell’ondata di calore che sta interessando l’Italia.