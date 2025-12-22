Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 23 dicembre: le regioni a rischio

La settimana di Natale sarà all’insegna del maltempo con pioggia, vento forte e neve. Il Dipartimento della Protezione civile ha disposto per la giornata di domani, martedì 23 dicembre, l’allerta gialla in dieci regioni del Centro-Sud.

Le zone interessate dall’allerta meteo nella giornata di martedì 23 dicembre 2025.

La settimana di Natale si è aperta con maltempo invernale su buona parte dell'Italia a causa di un vortice alimentato da fredde correnti orientali. Oltre a piogge sparse, con fenomeni anche intensi, e venti forti, avremo anche il ritorno della neve a quote relativamente basse su Alpi e Appennino settentrionale.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione civile ha disposto per la giornata di domani, martedì 23 dicembre, e pubblicato sul proprio sito un avviso per condizioni meteo avverse. Come si legge nel bollettino, l'allerta gialla è prevista in dieci regioni del Centro-Sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, domani, martedì 23 dicembre, è prevista l'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in dieci regioni. L'avviso interessa settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Toscana. Di seguito, tutti i dettagli.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B;

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;

Toscana: Isole.

Meteo, le previsioni per domani martedì 23 dicembre

La giornata di domani, martedì 23 dicembre, sarà in generale nuvolosa in tutto il Paese. Nel corso del giorno sono previste piogge sparse su quasi tutte le regioni, fatta eccezione per alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli.

Neve sulle Alpi occidentali, anche abbondanti, al di sopra di 1000-1200 metri. Le temperature minime saranno in leggero aumento in gran parte dell'Italia; massime in calo nelle Isole maggiori, stazionarie o in leggero aumento altrove. I valori saranno ancora al di sopra della norma quasi ovunque.