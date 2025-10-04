Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 5 ottobre: le regioni a rischio

Atteso nelle prossime ore un graduale peggioramento del meteo, a partire dalle regioni del Nord. Domani, domenica 5 ottobre, il maltempo interesserà buona parte del Paese. Potrebbero esserci anche criticità, a causa di piogge intense e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha emesso l’allerta gialla in sei regioni, tra cui Basilicata, Campania e Puglia.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Atteso nelle prossime ore un graduale peggioramento del meteo, a partire dalle regioni settentrionali. Nella giornata di domani, domenica 5 ottobre, il maltempo interesserà buona parte del Paese.

Potrebbero esserci anche delle criticità, a causa di piogge intense e forti raffiche di vento, che potrebbero raggiungere i 100 chilometri orari. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse.

Per la giornata di domani disposta l‘allerta gialla in sei regioni, tra queste ci sono Basilicata, Campania e Puglia. Di seguito, tutti i dettagli.

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 ottobre: le regioni a rischio

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, per la giornata di domani, domenica 5 ottobre, è prevista l'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in sei regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Sicilia. Ecco quali sono le zone interessate dall'allerta:

  • Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla: 
    Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;
  • Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:
    Basilicata: Basi-D, Basi-C;
    Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;
    Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento
    Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno
    Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:
    Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;
    Friuli-Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;
    Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
    Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.
Le zone interessate domenica 5 ottobre 2025 dall’allerta gialla emessa dalla Protezione Civile.
Le zone interessate domenica 5 ottobre 2025 dall’allerta gialla emessa dalla Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani domenica 5 ottobre

Per la giornata di domani, domenica 5 ottobre, al mattino è previsto bel tempo al Nord-Ovest e sui versanti ionici di Calabria e Sicilia.

Piogge sparse, invece, su Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria tirrenica e Trapanese. Nel pomeriggio ampie schiarite al Nord-Est e medio versante tirrenico, ancora nuvole al Sud e regioni centrali adriatiche.

Attese piogge su Abruzzo, Molise, Puglia, Appennino Campano, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Le temperature minime saranno in generale rialzo; massime invece in calo al Nordest, regioni centrali e Sardegna, in rialzo al Sud.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
manifestazione
per Gaza
A Roma la manifestazione per Gaza, gli organizzatori: "Siamo un milione di persone"
La manifestazione a Roma per Gaza: tutte le informazioni
Schlein a Fanpage: "Inaccettabili le minacce del governo ai lavoratori in sciopero, siamo con loro"
Arti amputati, lesioni a viso e occhi: a Gaza 42mila persone con disabilità permanenti, 1/4 sono bambini
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views