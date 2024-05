video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 26 maggio: le regioni a rischio Proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 26 maggio, la fase di maltempo che da qualche giorno sta attraversando l’Italia e interesserà localmente alcune Regioni al Nord, al Centro e al Sud, dove sono previsti temporali. Per questo il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla. Ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di domani, domenica 26 maggio, proseguirà la fase di maltempo che da qualche giorno sta attraversando l'Italia e interesserà localmente alcune regioni al Nord, al Centro e al Sud, dove sono previsti temporali.

Per questo il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla. In particolare, come riporta il bollettino pubblicato sul sito ufficiale, sono otto le Regioni che domani saranno interessate da condizioni meteorologiche avverse. Di seguito tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 26 maggio, la Protezione civile ha diramato un avviso di ordinaria criticità, quindi di colore giallo, su otto Regioni per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto.

Foto Protezione civile

Di seguito il bollettino nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico;

Umbria: Nera – Corno.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B; Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico; Umbria: Nera – Corno. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Meteo, le previsioni per domani domenica 26 maggio

Domani, domenica 26 maggio, è previsto tempo stabile su quasi tutte le regioni, con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per una maggiore nuvolosità sin dal mattino sul basso Adriatico.

A partire dal pomeriggio compariranno tuttavia velature al Nord-Ovest e si svilupperanno nubi vicino ai rilievi. Attesi isolati rovesci su quelli abruzzesi e molisani e sull’Appennino meridionale, occasionalmente anche sulle Alpi Marittime e sulle Alpi Giulie.

Le temperature, che saranno per lo più comprese tra 21 e 27 gradi, domani subiranno un rialzo, soprattutto le massime, al Nord e al Centro; in calo invece i valori al Sud e in Sicilia.