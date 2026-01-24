Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 25 gennaio: le regioni a rischio
Atteso il passaggio di una nuova perturbazione sull'Italia che porterà maltempo in gran parte del Centro-Nord, con piogge diffuse e nevicate fino a quote basse sulle montagne delle regioni settentrionali.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso e pubblicato sul proprio sito per la giornata di domani, domenica 25 gennaio, un avviso per condizioni meteo avverse. L'allerta gialla è prevista in 12 regioni. Di seguito, tutti i dettagli.
Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio
Come si legge nel bollettino, nella giornata di domani, domenica 25 gennaio, prevista allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Ecco le zone interessate:
- Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:
Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola
Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu
- Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:
Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica
Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C
Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro
Puglia: Salento
Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
- Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:
Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica
Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma
Marche: Marc-1
Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro
Puglia: Salento
Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu
Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.
Meteo, le previsioni per domani domenica 25 gennaio
Nella giornata di domani, domenica 25 gennaio, sono previste piogge sparse al Nord-Est, in gran parte del Centro, al Sud e nelle Isole.
Attese nevicate oltre 500-900 metri su Alpi e Appennini settentrionali, al di sopra di 900-1400 metri sull’Appennino centrale.
Le temperature minime subiranno un rialzo rialzo al Sud, mentre avremo poche variazioni altrove. Le massime scenderanno invece nelle regioni tirreniche e nelle Isole.