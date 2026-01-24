Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 25 gennaio: le regioni a rischio

Torna il maltempo sull’Italia con il passaggio di una perturbazione che interesserà il Centro-Nord: attese piogge e nevicate. Per la giornata di domani, domenica 25 gennaio, la Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla in 12 regioni.

Atteso il passaggio di una nuova perturbazione sull'Italia che porterà maltempo in gran parte del Centro-Nord, con piogge diffuse e nevicate fino a quote basse sulle montagne delle regioni settentrionali.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso e pubblicato sul proprio sito per la giornata di domani, domenica 25 gennaio, un avviso per condizioni meteo avverse. L'allerta gialla è prevista in 12 regioni. Di seguito, tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come si legge nel bollettino, nella giornata di domani, domenica 25 gennaio, prevista allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Ecco le zone interessate:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Marche: Marc-1

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Salento

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

La mappa delle zone interessate dall’allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani domenica 25 gennaio

Nella giornata di domani, domenica 25 gennaio, sono previste piogge sparse al Nord-Est, in gran parte del Centro, al Sud e nelle Isole.

Attese nevicate oltre 500-900 metri su Alpi e Appennini settentrionali, al di sopra di 900-1400 metri sull’Appennino centrale.

Le temperature minime subiranno un rialzo rialzo al Sud, mentre avremo poche variazioni altrove. Le massime scenderanno invece nelle regioni tirreniche e nelle Isole.