Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 25 gennaio: le regioni a rischio

Torna il maltempo sull’Italia con il passaggio di una perturbazione che interesserà il Centro-Nord: attese piogge e nevicate. Per la giornata di domani, domenica 25 gennaio, la Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla in 12 regioni.
A cura di Eleonora Panseri
Atteso il passaggio di una nuova perturbazione sull'Italia che porterà maltempo in gran parte del Centro-Nord, con piogge diffuse e nevicate fino a quote basse sulle montagne delle regioni settentrionali.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso e pubblicato sul proprio sito per la giornata di domani, domenica 25 gennaio, un avviso per condizioni meteo avverse. L'allerta gialla è prevista in 12 regioni. Di seguito, tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come si legge nel bollettino, nella giornata di domani, domenica 25 gennaio, prevista allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Ecco le zone interessate:

  • Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola
    Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu
  • Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:
    Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica
    Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro
    Puglia: Salento
    Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla: 
    Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
    Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma
    Marche: Marc-1
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro
    Puglia: Salento
    Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu
    Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
    Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.
La mappa delle zone interessate dall’allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile.
Meteo, le previsioni per domani domenica 25 gennaio

Nella giornata di domani, domenica 25 gennaio, sono previste piogge sparse al Nord-Est, in gran parte del Centro, al Sud e nelle Isole.

Attese nevicate oltre 500-900 metri su Alpi e Appennini settentrionali, al di sopra di 900-1400 metri sull’Appennino centrale.

Le temperature minime subiranno un rialzo rialzo al Sud, mentre avremo poche variazioni altrove. Le massime scenderanno invece nelle regioni tirreniche e nelle Isole.

