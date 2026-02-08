Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 9 febbraio: le regioni a rischio

Piogge e temporali domani sulle regioni meridionali. La Protezione Civile ha valutato per lunedì 9 febbraio una nuova allerta meteo gialla su Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

Pioggia e maltempo caratterizzeranno anche gran parte della nuova settimana in arrivo a causa dell’irruzione di una serie di perturbazioni atlantiche che da ovest investiranno l’Italia. Il primo vortice ciclonico ha già raggiunto il nostro Paese e sarà responsabile di piogge e rovesci a partire da domani, lunedì 9 gennaio, in particolare sulle regioni meridionali. Il cielo sarà comunque nuvoloso in tutta Italia con tempo instabile e rovesci sparsi anche al centro nord. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 9 febbraio, una nuova allerta meteo gialla su otto regioni.

Allerta meteo gialla domani 9 febbraio: le regioni a rischio

In base alle previsioni disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 9 febbraio, una allerta meteo gialla su otto regioni per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. L’avviso interessa tutta la Calabria, la Puglia salentina e parte della Basilicata tirrenica, l’Umbria e la zona costiera del Lazio ma anche l’Appennino Emiliano, l’Ovest della Sardegna e tutta la zona occidentale della Sicilia. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani lunedì 9 febbraio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Bacini Montevecchio – Pischilappiu ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per lunedì 9 febbraio

Per la giornata di domani, lunedì 9 febbraio, le previsioni meteo indicano al nord temo nuvoloso con piogge sparse sule regioni di nord ed Emilia Romagna e nevicate oltre i 1100 metri di quotata. Non mancherà la nebbia al mattino nelle valli. Al centro piogge diffuse su tutto il settore occidentale e la Sardegna e nevicate sull'Appennino toscano al di sopra dei 1000 metri. Al sud infine temporali sparsi su gran parte delle regioni e con fenomeni più intesi sui settori tirrenici di Campania e Calabria. Deboli nevicate al di sopra dei 1300 metri in Appennino. Temperature in aumento sul centro nord, in particolare su Piemonte e Toscana e in diminuzione al sud.