Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 maggio: le regioni a rischio Permane la situazione di instabilità sull'Italia, in particolare sulla zona centro-settentrionale dove sono attesi temporali e nubifragi. La Protezione Civile ha valutato per giovedì 8 maggio un'allerta meteo gialla in quattro diverse regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Anche per la giornata di domani, giovedì 8 maggio, il maltempo insisterà su gran parte dell’Italia, con piogge al Centro-Nord e poi anche al Sud per l’arrivo di una nuova perturbazione. Anche per questo motivo la Protezione Civile ha valutato un’allerta meteo gialla in quattro regioni per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nelle prossime ore attesi sono attesi temporali sopratutto sulle regioni centro settentrionali che hanno fatto innalzare l'allerta meteo. Sulla base dei fenomeni meteorologici in atto e alle previsioni delle prossime ore, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di giovedì 8 maggio, un’allerta meteo gialla di ordinaria criticità per vari settori di Toscana, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Toscana: Etruria, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole

Meteo, le previsioni per domani 8 maggio

Per la giornata di domani, 8 maggio, il tempo inizierà a migliorare fin dal mattino su diverse zone del Paese, con ampie schiarite attese sulle regioni del Medio e Basso Adriatico, così come sulla Sardegna. Altrove, invece, il cielo si presenterà più nuvoloso, con precipitazioni sparse o rovesci attesi al Nord-Est, in alta Lombardia, Toscana e in alcune aree della Sicilia.

Nel corso del pomeriggio, l’instabilità tenderà ad aumentare, con piogge e temporali che interesseranno le Alpi, la Lombardia, il Piemonte, l’alta Toscana, le Marche e l’Appennino centro-settentrionale. Sulle Alpi la quota neve si attesterà intorno ai 2000 metri. Sul medio versante tirrenico, al Sud e sulle Isole maggiori prevarranno invece le schiarite.

In serata, i fenomeni sono previsti in intensificazione soprattutto tra Piemonte e Lombardia. Le temperature massime registreranno un lieve rialzo al Nord e in Sardegna, mentre al Centro-Sud si avrà un leggero calo, con valori ancora elevati in Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli, ma con rinforzi localizzati sul Mar Ligure, il Tirreno e il basso Adriatico.