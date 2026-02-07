Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 febbraio 2026: le regioni a rischio

Domenica 8 febbraio maltempo e temporali sparsi sull’Italia, soprattutto al Centro-Sud e lungo i versanti tirrenici. Allerta gialla della Protezione Civile per Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria e settori dell’Emilia-Romagna.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il fine settimana si chiude all’insegna dell’instabilità atmosferica, con una nuova fase di maltempo che interesserà diverse aree del Paese. L’Italia resta infatti ai margini delle alte pressioni, mentre correnti umide di origine atlantica continuano a favorire condizioni perturbate, soprattutto sulle regioni centro-meridionali e lungo i versanti tirrenici. Per domani, domenica 8 febbraio, sono attese piogge e temporali sparsi, in un contesto meteo variabile e ancora poco definito nei dettagli locali.

Alla luce di questo scenario, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali, segnalando possibili criticità legate a rovesci improvvisi e localmente intensi. Le regioni maggiormente coinvolte sono Calabria e Basilicata, ma l’allerta riguarda anche ampie porzioni di Campania, Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria, dove i fenomeni potrebbero concentrarsi nelle zone interne e appenniniche. Al Nord, attenzione in particolare su alcuni settori dell’Emilia-Romagna, interessati da precipitazioni intermittenti.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Questa la situazione delle allerte meteo della Protezione Civile per la giornata di domani, domenica 8 febbraio:

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 7 febbraio: le regioni a rischio
  • Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese
  • Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:
    Basilicata: Basi-D
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
    Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese
    Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro
    Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere
Immagine

Meteo, le previsioni per domani 8 febbraio

La giornata di domani, 8 febbraio, sarà caratterizzata da un tempo nel complesso instabile, con ampie differenze tra le varie aree del Paese e frequenti cambiamenti nel corso delle ore. Le nubi risulteranno spesso compatte su gran parte della Penisola, anche se non mancheranno pause asciutte e locali schiarite, soprattutto sui settori orientali e meridionali. Le precipitazioni, inizialmente concentrate sulla Sardegna, tenderanno a estendersi gradualmente ad altre zone del Centro-Nord, con piogge per lo più deboli e intermittenti.

Nel pomeriggio e in serata l’instabilità aumenterà sulle regioni tirreniche e sull’Appennino, mentre un peggioramento più deciso è atteso sulla Sicilia, dove non si escludono rovesci e temporali, in particolare nei settori centro-occidentali. La neve cadrà a quote medio-alte, attorno ai 1200-1300 metri sulle Alpi e sui rilievi dell’Appennino settentrionale, con livelli più elevati sull’Appennino centrale. Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi su valori in linea con il periodo. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali, in rinforzo su Sardegna e Sicilia, con mari generalmente mossi, soprattutto sui bacini di ponente.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Italia subito show: Lollobrigida è d'oro! Franzoni e Paris argento e bronzo nello sci
Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! Primo oro per l'Italia con record sbriciolato
Franzoni e Paris straordinari: medaglia d'argento e bronzo alle Olimpiadi, show dell'Italia nello Sci
Il programma di oggi e gli italiani che scenderanno in pista: occhi puntati su Paris e Lollobrigida
Francesca Lollobrigida corre dal figlio dopo l'oro olimpico, il telecronista crolla: "Non ce la faccio"
Giovanni Franzoni, con Matteo Franzoso dentro di sé, oggi è diventato quello che tutti aspettavano Jvan Sica
Ho dovuto rivedere di notte la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi su Eurosport: mi sentivo escluso Paolo Fiorenza
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
La cerimonia inaugurale di Milano-Cortina è stata la celebrazione dell’ipocrisia e del caos Francesco Cancellato
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views