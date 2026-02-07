Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 febbraio 2026: le regioni a rischio

Domenica 8 febbraio maltempo e temporali sparsi sull’Italia, soprattutto al Centro-Sud e lungo i versanti tirrenici. Allerta gialla della Protezione Civile per Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria e settori dell’Emilia-Romagna.

Il fine settimana si chiude all’insegna dell’instabilità atmosferica, con una nuova fase di maltempo che interesserà diverse aree del Paese. L’Italia resta infatti ai margini delle alte pressioni, mentre correnti umide di origine atlantica continuano a favorire condizioni perturbate, soprattutto sulle regioni centro-meridionali e lungo i versanti tirrenici. Per domani, domenica 8 febbraio, sono attese piogge e temporali sparsi, in un contesto meteo variabile e ancora poco definito nei dettagli locali.

Alla luce di questo scenario, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali, segnalando possibili criticità legate a rovesci improvvisi e localmente intensi. Le regioni maggiormente coinvolte sono Calabria e Basilicata, ma l’allerta riguarda anche ampie porzioni di Campania, Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria, dove i fenomeni potrebbero concentrarsi nelle zone interne e appenniniche. Al Nord, attenzione in particolare su alcuni settori dell’Emilia-Romagna, interessati da precipitazioni intermittenti.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Questa la situazione delle allerte meteo della Protezione Civile per la giornata di domani, domenica 8 febbraio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese

Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per domani 8 febbraio

La giornata di domani, 8 febbraio, sarà caratterizzata da un tempo nel complesso instabile, con ampie differenze tra le varie aree del Paese e frequenti cambiamenti nel corso delle ore. Le nubi risulteranno spesso compatte su gran parte della Penisola, anche se non mancheranno pause asciutte e locali schiarite, soprattutto sui settori orientali e meridionali. Le precipitazioni, inizialmente concentrate sulla Sardegna, tenderanno a estendersi gradualmente ad altre zone del Centro-Nord, con piogge per lo più deboli e intermittenti.

Nel pomeriggio e in serata l’instabilità aumenterà sulle regioni tirreniche e sull’Appennino, mentre un peggioramento più deciso è atteso sulla Sicilia, dove non si escludono rovesci e temporali, in particolare nei settori centro-occidentali. La neve cadrà a quote medio-alte, attorno ai 1200-1300 metri sulle Alpi e sui rilievi dell’Appennino settentrionale, con livelli più elevati sull’Appennino centrale. Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi su valori in linea con il periodo. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali, in rinforzo su Sardegna e Sicilia, con mari generalmente mossi, soprattutto sui bacini di ponente.