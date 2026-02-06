Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 7 febbraio: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 7 febbraio, una nuova allerta meteo gialla su sei regioni a causa di temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. Il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ancora piogge, vento forte e maltempo sull’Italia nel corso del weekend e ancora allerta meteo per diverse regioni domani sabato 7 febbraio. La fase di instabilità meteorologica causata dall’irruzione di una serie di perturbazioni infatti proseguirà anche nei prossimi giorni con rovesci e temporali che insisteranno soprattutto sul centro sud e le regioni tirreniche. Per la giornata di domani la Protezione Civile ha valutato quindi una nuova allerta meteo gialla su sei regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Umbria.

Allerta meteo gialla domani 7 febbraio: le regioni a rischio

La giornata di domani sarà caratterizzata dall’arrivo di un’ulteriore perturbazione atlantica da ovest che interesserà, con forti venti, mareggiate e temporali, prima la Sardegna e poi le coste tirreniche e il resto del Paese. Nel corso del giorno avremmo piogge sempre più diffuse su tutto il Centro-Sud, in Liguria e in Sicilia e con fenomeni temporaleschi intensi su Lazio e Campania. In serata maltempo accentuato infine anche sulla Calabria. In base delle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani, sabato 7 febbraio, una allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su tutto il Lazio e l’Umbria e su parte di Emilia Romagna, Campania e Calabria. In quest’ultima regione alcune scuole chiuse anche domani per le conseguenze del maltempo delle scorse ore. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani 7 febbraio:

  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese
    Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
    Basilicata: Basi-D
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Campania: Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
    Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese
    Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma
    Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere
Immagine

Meteo, le previsioni per sabato 7 febbraio

Le previsioni meteo per la giornata di domani, sabato 7 febbraio, indicano al nord residue pogge al mattino sul Friuli-Venezia Giulia ma in attenuazione dal pomeriggio. Al contrario fenomeni in intensificazione nel corso del giorno su tutte le regioni del centro sud con temporali anche intensi. I rovesci al mattino interesseranno principalmente le regioni del versante tirrenico, in particolare Campania e Calabria, dal pomeriggio poi i fenomeni si estenderanno anche alle restanti regioni.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Decreto
Sicurezza
Noury (Amnesty): “Punisce anche manifestanti pacifici, governo sempre più autoritario”
Meloni dice che sulla sicurezza "serve un approccio più duro" e accusa ancora la magistratura
Decreto Sicurezza, approvate in Cdm le nuove misure: tutte le novità
Decreto sicurezza, le opposizioni: "Dal governo solo repressione e propaganda"
Fermo preventivo per i manifestanti nel decreto Sicurezza, come funziona e quando scatta
Decreto sicurezza, vietati i coltelli ai minori: multe fino a 12mila euro e stop alle vendite online
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views