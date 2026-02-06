Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 7 febbraio: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 7 febbraio, una nuova allerta meteo gialla su sei regioni a causa di temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. Il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro.

Ancora piogge, vento forte e maltempo sull’Italia nel corso del weekend e ancora allerta meteo per diverse regioni domani sabato 7 febbraio. La fase di instabilità meteorologica causata dall’irruzione di una serie di perturbazioni infatti proseguirà anche nei prossimi giorni con rovesci e temporali che insisteranno soprattutto sul centro sud e le regioni tirreniche. Per la giornata di domani la Protezione Civile ha valutato quindi una nuova allerta meteo gialla su sei regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Umbria.

Allerta meteo gialla domani 7 febbraio: le regioni a rischio

La giornata di domani sarà caratterizzata dall’arrivo di un’ulteriore perturbazione atlantica da ovest che interesserà, con forti venti, mareggiate e temporali, prima la Sardegna e poi le coste tirreniche e il resto del Paese. Nel corso del giorno avremmo piogge sempre più diffuse su tutto il Centro-Sud, in Liguria e in Sicilia e con fenomeni temporaleschi intensi su Lazio e Campania. In serata maltempo accentuato infine anche sulla Calabria. In base delle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani, sabato 7 febbraio, una allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su tutto il Lazio e l’Umbria e su parte di Emilia Romagna, Campania e Calabria. In quest’ultima regione alcune scuole chiuse anche domani per le conseguenze del maltempo delle scorse ore. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani 7 febbraio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per sabato 7 febbraio

Le previsioni meteo per la giornata di domani, sabato 7 febbraio, indicano al nord residue pogge al mattino sul Friuli-Venezia Giulia ma in attenuazione dal pomeriggio. Al contrario fenomeni in intensificazione nel corso del giorno su tutte le regioni del centro sud con temporali anche intensi. I rovesci al mattino interesseranno principalmente le regioni del versante tirrenico, in particolare Campania e Calabria, dal pomeriggio poi i fenomeni si estenderanno anche alle restanti regioni.