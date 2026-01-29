Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 gennaio: le regioni a rischio

Ancora rischio pioggia intensa sull'Italia nelle prossime ore a causa dell'arrivo dell'ennesima perturbazione di questa settimana sul nostro Paese, interessato praticamente da maltempo quasi senza tregua. Per questo la Protezione Civile nel bollettino di criticità meteo-idro ha valutato una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 30 gennaio, a causa del rischio temporali su cinque regioni.

Allerta meteo gialla domani 30 gennaio: le regioni a rischio

Con l'allontanamento definitivo della perturbazione che nelle scorse ore ha interessato gran parte del Sud, domani sarà una giornata leggermente più soleggiata soprattutto al nord. A causa dell'irruzione del nuovo fronte perturbato in arrivo sempre da ovest, però, nuovi temporali interesseranno la Sardegna, la Sicilia e l'estremo sud del Paese con pioggia intense e anche forti venti, preludio a un weekend con tempo particolarmente instabile. Sulla base delle previsioni meteo disponibili dei fenomeni in atto, il dipartimento di protezione civile ha valutato per domani venerdì 30 gennaio un allerta meteo gialla per temporale disco idraulico e rischio idrogeologico su vari settori di Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Toscana: Isole, Etruria, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Alto

Meteo, le previsioni per domani, venerdì 30 gennaio

Le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 30 gennaio 2026, indicano piogge isolate sul nord, in particolare sulla Liguria, sull'Appennino emiliano romagnolo e in Friuli Venezia Giulia, con neve oltre 1200 metri di quota. Piogge e rovesci sulla Toscana, sulla Sardegna e sui rilievi appenninici al centro, mentre al sud avremo temporali su Sicilia e sui settori tirrenici oltre che sulla Puglia Salentina.