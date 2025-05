video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 maggio: le regioni a rischio L’arrivo di una nuova perturbazione sull’Italia ha spinto la Protezione Civile a diramare una nuova allerta meteo gialla per domani 29 maggio per rischio temporali su cinque regioni del centro sud. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una nuova perturbazione meteorologica è in arrivo sull'Italia nelle prossime ore con maltempo, intensi nubifragi e grandinate che colpiranno soprattutto il settore adriatico e il centro sud del Paese. Per questo la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per domani 29 maggio per rischio temporali su cinque regioni del centro sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La perturbazione, in arrivo da nord ovest già questa sera, attraverserà l'Italia abbastanza rapidamente spostandosi verso est e portando con sé pioggia, temporali e anche qualche grandinata. Le zone inizialmente interessate saranno la Romagna e le Marche ma poi nella notte il maltempo colpirà via via anche altre regioni del Centro, come Umbria, Abruzzo e Molise per spostarsi infine verso sud nella giornata di domani. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di giovedì 29 maggio, un'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su diversi settori di Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 29 maggio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Meteo, le previsioni per domani 29 maggio

Per la giornata di domani 29 maggio le previsioni meteo indicano cielo nuvoloso solo sulle aree alpine al nord con possibili deboli piogge su zone interne di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Cielo inizialmente nuvoloso anche su Marche, Abruzzo e Lazio meridionale con associate possibili precipitazioni e temporali che però andranno ad attenuarsi dal pomeriggio. Nuvolosità sparsa infine al sud dove avremo iniziali piovaschi sulla Puglia garganica che si estenderanno nel corso della giornata anche sulle restanti regioni. Anche qui però atteso un miglioramento del tempo nelle ore serali tranne che sulla Calabria meridionale dove insisterà ancora un po' di instabilità meteo.