Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 dicembre in Sicilia: le zone a rischio

In un generale contesto metereologico di tempo sereno e asciutto per l'inizio di settimana, non mancheranno ancora piogge e temporali su alcune zone dell'Italia anche nella giornata di lunedì 29 dicembre 2025. Per questo la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su alcune zone della Sicilia meridionale.

Allerta meteo gialla domani 29 dicembre in Sicilia

Il bollettino di criticità meteo Idro emesso dalla Protezione Civile per la giornata di domani, lunedì 29 dicembre, indica ancora residuo maltempo al Sud Italia con piogge che localmente assumeranno carattere di rovescio o temporale, in particolare dal pomeriggio. In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il dipartimento della Protezione Civile ha valutato così una nuova allerta meteo di ordinaria criticità per rischio idrogeologico e rischio temporali su tutto il Sud della Sicilia. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani 29 dicembre:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Meteo, le previsioni per il 29 dicembre

Per la giornata di domani, lunedì 29 dicembre, le previsioni meteo indicano tempo generalmente mite su quasi tutta l'Italia ma con piogge residue al sud. La nuvolosità infatti è destinata ad aumentare progressivamente nel corso del giorno su Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia, e su quest'ultima non si escludono precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale.